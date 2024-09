Senza penetrazione si può rimanere incinta?

Si può rimanere incinta senza fare sesso? Sebbene sembri improbabile, sì, è possibile rimanere incinta senza rapporti penetrativi. In generale, il liquido seminale dovrebbero trovarsi il più vicino possibile alla cervice fecondare la cellula uovo (come accadrebbe dopo un rapporto sessuale non protetto), ma si può concepire anche se lo sperma viene a contatto con l'orifizio vaginale. Se si è sessualmente attivi, il modo migliore per prevenire una gravidanza indesiderata, è utilizzare un metodo contraccettivo affidabile. Continua a leggere per scoprire come può verificarsi una gravidanza senza fare sesso e quali sono le opzioni anticoncezionali. Come è possibile rimanere incinta senza rapporti sessuali? Alcune persone potrebbero considerare il sesso vaginale penetrativo come l'unica attività sessuale che può portare ad una gravidanza. Tuttavia, ci sono diversi modi per rimanere incinta senza penetrazione, tra cui i preliminari e tutta l'attività sessuale prima del rapporto vaginale vero e proprio. Ciò può verificarsi, ad esempio, se: Il partner sessuale eiacula vicino o appena fuori dalla vagina

C'è dello sperma sulle sue (o sulle proprie) dita e queste vengono inserite o entrano in contatto con la vagina

e queste vengono inserite o entrano in contatto con la vagina Il pene eretto del partner entra in contatto con la vagina o la vulva (il liquido pre-seminale potrebbe causare il concepimento). Sebbene si tratti di un evento molto raro, il rischio che accada è maggiore se avviene in prossimità dell'ovulazione, ovvero quando un'ovaia rilascia un ovulo maturo a metà circa del ciclo mestruale. L'ovulo sopravvive per 12-24 ore nel tratto riproduttivo, mentre gli spermatozoi possono sopravvivere fino a cinque giorni dopo l'attività sessuale. Ciò significa che la gravidanza può verificarsi anche con rapporti sessuali avvenuti il ​​giorno dell'ovulazione, cinque giorni prima e quello dopo (finestra fertile). Durante l'ovulazione, inoltre, il muco cervicale diventa più viscoso (per fare un paragone, diventa simile all'albume d'uovo). Questo avviene per facilitare il trasporto degli spermatozoi all'ovulo, in modo che possano attraversare il processo di concepimento che abbiamo spiegato prima. Il fatto è che il muco cervicale può scorrere attraverso il canale vaginale e finire nell'apertura vaginale. Se gli spermatozoi (e questo include anche quelli nel pre-eiaculato) entrano in contatto con questi fluidi nell'apertura vaginale, potrebbero risalire la vagina e attraversare la cervice, finendo per incontrare (e fecondare) l'ovulo. Tuttavia, le gravidanze che s'instaurano così sono estremamente rare perché gli spermatozoi muoiono molto rapidamente se esposti all'aria. Per approfondire: Si può rimanere incinta con il ciclo?

Si può rimanere incinta con il petting? Il petting è un insieme di effusioni di natura sessuale (coccole, carezze, contatto intimo pelle a pelle e baci appassionati) che non esitano direttamente in un rapporto penetrativo. Quando si pratica, le gravidanze indesiderate sono improbabili, ma non impossibili. Il rischio di rimanere incinte con il petting esiste, per lo più in caso di contatto accidentale delle dita e delle mucose dei genitali femminili con lo sperma, soprattutto in seguito a masturbazione reciproca (ad esempio, facendo gocciolare accidentalmente il liquido seminale sulla vulva o toccando la vagina dopo aver manipolato il pene). Lavarsi le mani dopo essere venuti a contatto con l'eiaculato o il pre-eiaculato può aiutare ad evitare una gravidanza, qualora non fosse desiderata, oltre a prestare attenzione a dove finisce lo sperma ogni volta che è coinvolto nel petting. Per approfondire: Petting: cos’è?

Si può rimanere incinta con i preliminari? I preliminari includono qualsiasi attività intima che convenzionalmente precede il rapporto coitale. Nonostante il termine sia generalizzato e riferito a qualsiasi pratica erotica eseguita prima del rapporto vero e proprio, i preliminari comprendono generalmente: baci, massaggi, masturbazione reciproca, sesso orale e stimolazione delle zone erogene. Durante i preliminari, è possibile rimanere incinta può verificarsi quando lo sperma riesce a risalire nella vagina e raggiungere la cervice; prima del sesso penetrativo, ciò può avvenire attraverso il liquido seminale o il pre-eiaculato sulle dita o se il partner eiacula molto vicino alla vagina. Da notare: il rischio di rimanere incinta durante i preliminari è molto basso e lo sperma può vivere solo per un breve periodo fuori dal corpo. Che differenza c'è tra preliminari e petting? I preliminari contribuiscono a raggiungere la fase di eccitamento , prodromica al rapporto sessuale vero e proprio. Il loro scopo è mantenere il desiderio sessuale, in modo tale da rendere più piacevole il momento della penetrazione .

contribuiscono a raggiungere la , vero e proprio. Il loro scopo è mantenere il desiderio sessuale, in modo tale da . Il petting non ha, invece, la funzione di culminare nel rapporto sessuale o in altre forme di penetrazione; anzi, in alcune situazioni, ha come obiettivo principale la conservazione della verginità o viene praticato quale semplice alternativa al sesso. Per approfondire: Preliminari: perché sono importanti?