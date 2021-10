Seno: Com’è Fatto e Funzioni delle Mammelle

Anatomia del Seno

Sede, Forma e Dimensioni del Seno

Le mammelle sono poste sul muscolo grande pettorale che, a sua volta, è situato al di sopra delle coste della parete toracica.

Naturalmente, il seno può trovarsi ad un livello diverso a seconda della situazione specifica e della conformazione della gabbia toracica, ma, a livello indicativo si estende:

Verticalmente, tra la 2a e la 6a cartilagine costale;

Orizzontalmente, dal margine laterale dello sterno alla linea medio-ascellare.

Shutterstock

Il seno può essere considerato composto da due macro regioni:

Corpo circolare : parte più grande e prominente del seno;

: parte più grande e prominente del seno; Coda ascellare: parte più piccola, corre lungo il bordo laterale inferiore del grande pettorale verso la fossa ascellare.

La forma visibile esternamente può variare da donna a donna a seconda dell'organizzazione, dello sviluppo e della composizione dei tessuti all'interno del seno; in particolare, il complesso dei lobi, il tessuto adiposo e lo stroma connettivo differiscono in base alla costituzione fisica individuale (a volte prevale il tessuto adiposo, altre quello ghiandolare). Addirittura, non è raro che le due mammelle siano diverse anche nella stessa donna. Va considerato, inoltre, che, nel corso della vita, il seno va incontro ad una serie di cambiamenti per quanto riguarda forma e volume, soprattutto per effetto di:

Ciclo mestruale;

Gravidanza e parto;

Allattamento;

Menopausa;

Variazioni del peso corporeo;

Alcune terapie farmacologiche;

Dieta.

Cosa sono i Quadranti del Seno (o Quadranti Mammari)

Nella pratica medica, il seno è suddiviso convenzionalmente in quattro quadranti. Queste aree sono definite idealmente da due linee perpendicolari (una verticale e una orizzontale) che si incontrano al centro, a livello del capezzolo:

QSE = quadrante superiore esterno QIE = quadrante inferiore esterno QSI = quadrante superiore interno QII = quadrante inferiore interno

Struttura Esterna del Seno: Capezzoli e Areole

All'apice di ciascuna mammella, si trova il CAPEZZOLO, cioè un rilievo di aspetto conico o cilindrico, più o meno sporgente e pigmentato (generalmente di colorito rosa scuro o bruno). Di solito, questa struttura è situata a livello del quarto spazio intercostale, sulla linea emiclaveare (cioè leggermente al di sotto della metà del petto), ma la posizione è incostante, in quanto le mammelle sono pendenti. Le dimensioni del capezzolo sono solitamente proporzionali a quelle del seno: il rilievo presenta un'altezza media di 10-12 mm ed un diametro di 9-10 mm.

Shutterstock

La cute che lo riveste è corrugata (area cribrosa) da fossette e papille, in cui si aprono 15-20 dotti galattofori; infatti, sulla sua superficie, se ne possono osservare i piccoli orifizi di sbocco. Il capezzolo contiene, inoltre, tessuto muscolare liscio, disposto circolarmente e radialmente, responsabile della sua erezione. Rispetto al piano cutaneo, infatti, il capezzolo è più o meno rilevato; occasionalmente, questo può essere retratto sotto la superficie cutanea, ma, se stimolato, si estroflette verso l'alto e l'esterno. Questo meccanismo serve per favorire l'allattamento, ma si manifesta anche in caso di eccitazione sessuale o quando c'è particolarmente freddo.

Il capezzolo è circondato dall'AREOLA MAMMARIA, una zona di cute glabra e pigmentata di forma circolare (del diametro di circa 2-5 centimetri), in cui è possibile vedere delle piccole sporgenze, generate dalla presenza sottostante delle ghiandole del Montgomery, che favoriscono la suzione del neonato e rendono morbido ed elastico il capezzolo durante l'allattamento.

L'areola contiene, talvolta, anche del tessuto mammario accessorio, che si rende evidente con la secrezione lattea. Anche l'areola, come il capezzolo, è formata da fibre muscolari lisce, disposte sia circolarmente sia radialmente: la loro contrazione forma il corrugamento dell'areola. Lungo i margini dell'areola possono essere presenti bulbi piliferi: ecco perché alcune donne notano la presenza di peli.

Lo sapevate che… I capezzoli sono una delle zone erogene più sensibili e reattiva per l'alta concentrazione di recettori sensitivi presenti a livello di pelle e mucose, così pure delle terminazioni nervose situate nella profondità di tessuti. Non c'è da meravigliarsi, quindi, che la stimolazione dei capezzoli sia spesso parte del repertorio sessuale, per i livelli di eccitazione che possono indurre quando vengono sollecitati. La loro stimolazione può essere estremamente piacevole tanto che, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine, può portare addirittura all'orgasmo. Per saperne di più sul perché questo sia possibile, consulta l'articolo dedicato: Orgasmo dei Capezzoli o Nipplegasm

