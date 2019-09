seno prosperoso e postura

Se non sono i pettorali a reggere il peso del seno ostacolando l'incurvatura delle spalle in avanti, quali muscoli sono coinvolti? Procediamo con ordine.

L'atteggiamento posturale delle spalle curve o chiuse in avanti, e talvolta quello di un'eccessiva cifosi – sempre che non sussistano cause primarie situate altrove – è il risultato dell'effetto gravitazionale sulla massa dei seni (peso), collocati anteriormente, tra il torace e all'alto ventre. La stabilità del corpo umano, si sa, è data dallo scheletro. Ciò significa che l'alterazione posturale data da un paramorfismo, da un dismorfismo, o anche solo da una cattiva abitudine, è una errata posizione delle ossa e della distanza tra di esse. Fin qui tutto semplice.

Lo scheletro non "rimane su" da solo, e viene stabilizzato dai muscoli. Questi non lavorano solo quando vengono contrati per eseguire un movimento, ma esercitano un tono basale necessario proprio alla stabilizzazione del corpo. Un muscolo debole, troppo lungo, troppo corto, o un difetto tendineo, comportano inesorabilmente il fallimento nella stabilizzazione posturale.

Insomma, se non è presente un dismorfismo osseo o articolare, le alterazioni della postura e relative conseguenze dipendono da muscoli e tendini "non troppo in salute". Peraltro, nella gestione dei movimenti, l'apparato motorio è organizzato in gruppi muscolari agonisti e antagonisti; in maniera semplicistica, ad ogni movimento corrisponde un contro-movimento. Talvolta per avere un problema è sufficiente che un muscolo eserciti una trazione superiore al suo antagonista, per questioni di tono oppure di lunghezza.

Nel caso delle spalle chiuse e della schiena curva in avanti, allenare solo i pettorali potrebbe avere addirittura un effetto controproducente, perché si enfatizzerebbe il deficit dei muscoli delle spalle e della schiena alta – responsabili dell'apertura delle spalle e del mantenimento di una giusta curva cifotica.