Perché il seno cambia forma?

Introduzione Il corpo, con l'avanzare dell'età, subisce molti cambiamenti. Così il seno può cambiare di forma e dimensione, nel corso degli anni. Quali sono le ragioni di questo cambiamento? Soltanto l'invecchiamento? No, esistono altre cause e fattori che lo influenzano.

Seni che cambiano forma: cause principali Gravidanza

Ciclo mestruale

Uso di contraccettivi

Cambiamenti di peso

Guadagno muscolare

Invecchiamento

Seni fibrocistici

Caffeina o nicotina

Tumore al seno

Perchè i seni cambiano forma La maggior parte delle variazioni di forma e volume del seno sottendono cause comuni e benigne senza alcun problema di salute sottostante. Fondamentale, tuttavia, è capire la differenza. Il seno può cambiare forma per svariate ragioni, ma è necessario comprendere quando consultare un medico per i cambiamenti nelle dimensioni, nella forma o nella consistenza del tessuto mammario.

Gravidanza o Postpartum Durante la gravidanza, gli effetti ormonali degli estrogeni possono far sentire il tessuto mammario gonfio, pieno, tenero e ingrossato. Per tale ragione, infatti, il tuo seno può crescere di due o tre taglie durante la gravidanza. E le dimensioni del seno non sono l'unica cosa che potrebbe cambiare: possono comparire smagliature (a causa della rapida crescita del seno); i capezzoli (e la tua areola) possono diventare più scuri, più prominenti, teneri e sensibili; i capezzoli possono emettere secrezioni o diventare più duri; le vene del seno possono diventare più prominenti. Anche l'allattamento influisce sui cambiamenti del seno. Le dimensioni e la forma del tuo seno possono cambiare man mano che si riempiono di latte. E in alcune mamme il tono del tessuto mammario può essere notevolmente cedevole dopo l'allattamento.

Ciclo mestruale modifica forma e grandezza del seno Il seno aumenta sino ad una taglia di reggiseno in più durante le tue mestruazioni. I seni dolorosi e gonfi a causa degli ormoni mestruali sono comuni, specialmente una o due settimane prima delle mestruazioni. Il principale colpevole di questi cambiamenti ciclici al seno è l'ormone progesterone, che innesca lo sviluppo delle ghiandole del latte in preparazione di una possibile gravidanza. Queste ghiandole mammarie ingrossate sono anche la ragione per cui il seno potrebbe sentirsi particolarmente grumoso prima che arrivi il ciclo mestruale. Una volta che le mestruazioni iniziano questi sintomi scompaiono rapidamente. Tuttavia se si nota un nodulo al seno - o un altro nuovo cambiamento al seno - che non si attenua quando le mestruazioni finiscono, è bene consultare il proprio medico, poiché questi potrebbero essere segni di una condizione più seria da indagare.

Uso di contraccettivi Assumere contraccettivi orali, per evitare una gravidanza o per regolare eventuali squilibri ormonali, può far cambiare forma al seno. Gli effetti ormonali della contraccezione orale, cioè la 'pillola', possono far sentire il seno gonfio, ingrossato e più sensibile. Questo ingrossamento del seno è dovuto in parte a un aumento della ritenzione idrica causata da ormoni come estrogeni e progesterone.

Variazioni di peso Il tessuto mammario è costituito da grasso, quindi un aumento e una perdita di peso significativi possono avere un impatto sulle dimensioni del seno. Ingrassando aumenta il tessuto adiposo del seno. Al contrario, perdendo peso si perde anche grasso, determinando una possibile riduzione del seno. Con la perdita di peso, a cambiare può essere anche la forma del seno, non solo il volume, che potrebbe risultare cadente e svuotato nella parte superiore. Lo sapevi che il consumo di caffeina e nicotina... Il seno può cambiare forma anche per via della caffeina e della nicotina in quantità elevate. Questo perché sia la caffeina che la nicotina possono causare dolorabilità mammaria e dolore bloccando i vasi sanguigni nel tessuto mammario. Il consumo di grandi quantità di entrambi può anche aumentare la sensibilità del seno, soprattutto prima delle mestruazioni.

Aumento muscolare L'allenamento muscolare può anche cambiare l'aspetto del seno. In effetti, il sollevamento pesi può sollevare anche il seno, soprattutto se si eseguono eserciti mirati a scolpire i muscoli pettorali, cioè i muscoli del torace che si trovano sotto il tessuto mammario. Il seno con questo tipo di workout può apparire più grande o più sodo.

Invecchiamento Quando si pensa ai sintomi della menopausa, le vampate di calore sono probabilmente la prima cosa che viene in mente. Ma anche i cambiamenti al seno sono un effetto comune della menopausa. Ciò è dovuto alla perdita di estrogeni durante la menopausa, che rende il tessuto ghiandolare del seno più piccolo, più grasso e meno denso. Il tessuto mammario può diventare meno elastico, per cui il seno potrebbe restringersi e apparire cadente. Seni fibrocistici e densi I seni fibrocistici o densi possono anche influenzare la forma e le dimensioni del seno. La condizione provoca una consistenza grumosa o simile a una corda nel tessuto mammario, è completamente benigna e colpisce circa la metà delle persone con seno di età compresa tra 20 e 50 anni. I seni fibrocistici sono classicamente grumosi e teneri. Può interessare uno o entrambi i seni quindi il cambiamento nella forma di un solo seno è normale. Questi grumi nel seno possono formarsi e scomparire improvvisamente e si ritiene che siano correlati alle fluttuazioni ormonali, e tendono a comparire prima del ciclo. Mentre i cambiamenti fibrocistici del seno sono normali, è bene rivolgersi al proprio medico in caso di nuove escrescenze o masse nel tessuto mammario, poiché questo potrebbe essere un segno di cancro al seno.

Cancro al seno A volte un cambiamento nella forma o nelle dimensioni del seno può indicare qualcosa di più grave come il cancro al seno. A seconda dell'estensione del tumore, una massa maligna può alterare le dimensioni e la forma del tessuto mammario. Insieme ai cambiamenti di forma, altri segni di cancro al seno a cui prestare attenzione includono: Nodulo o un ispessimento dentro o vicino al seno

Secrezione, o retrazione del capezzolo (giramento verso l'interno)

Irritazione della pelle, fossette, arrossamento o desquamazione