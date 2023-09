Segni sulle unghie da carenze alimentari: come riconoscerli

Introduzione Le unghie, così come la pelle, i capelli e le ghiandole, fungono da barriera tra l'ambiente esterno e gli organi. Fanno parte del cosiddetto sistema tegumentario, attraverso il quale condizioni patologiche o disfunzioni, carenze e deficit possono manifestarsi all'esterno. Le carenze di vitamine e minerali, ad esempio, possono manifestarsi comunemente sulle unghie. Ecco perché guardare le unghie fa parte di una valutazione nutrizionale.

Segni di carenza di vitamine o minerali nelle unghie Creste delle unghie

Estremità delle unghie curve

Cambiamenti nel colore delle unghie o macchie

Unghie fragili

Crepe

Unghie che presentano piccole depressioni

Unghie appiattite

Koilonychia, o unghie a cucchiaio, in cui l'unghia ha una rientranza Se non si assumono determinati nutrienti, potrebbero comparire sintomi correlati a patologie o carenze proprio sulle unghie

Deficit di Calcio, Zinco e Omega 3 Il calcio non è importante soltanto per la salute dei denti e delle ossa, ma è un minerale che gioca un ruolo fondamentale anche per l'aspetto delle unghie. Bassi livelli di calcio possono causare unghie secche e fragili. I latticini sono un'ottima fonte di questo nutriente, così come anche le sardine, i fagioli e i semi oleosi. In caso di carenza di zinco, invece, potrebbero comparire linee di Beau, ossia depressioni dell'unghia. Anche la carenza di acidi grassi Omega-3, può causare una perdita di forza delle unghie in grado di provocarne la rottura.