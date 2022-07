Sedazione Palliativa: cos'è, quando si fa, come funziona

La sedazione palliativa viene anche definita " sedazione terminale "; tuttavia, non tutti sono concordi nell'utilizzare una simile terminologia. Questo perché si ritiene che l'espressione "terminale" possa creare confusione ed equivoci, in quanto potrebbe portare a pensare che si tratti di un intervento che porta alla fine della vita del paziente, mentre così non è; oppure perché potrebbe indurre a credere che si tratti di un processo irreversibile, cosa - anche in questo caso - non corretta.

Come si vedrà nel corso dell'articolo, la sedazione palliativa può essere fatta in differenti modalità e può avere una differente durata nel tempo; in qualsiasi caso, essa si effettua in presenza di patologie inguaribili in stadio avanzato.

La sedazione palliativa continua e profonda consiste nella somministrazione di farmaci che inducono la sedazione del paziente in dosaggi tali da portare all'annullamento della coscienza allo scopo di alleviarne le sofferenze incontrollabili che, altrimenti, risulterebbero intollerabili per l'individuo. Essendo continua, la sedazione in questione viene protratta fino alla morte dell'individuo.

In funzione della condizione del paziente, della malattia che lo affligge e dei sintomi presentati, la sedazione palliativa può essere distinta in:

La sedazione palliativa prevede la somministrazione di farmaci che inducono, per l'appunto, una sedazione a quei pazienti che soffrono di una malattia inguaribile in stadio avanzato con sintomi - fisici e/o psichici - refrattari a tutte le opzioni terapeutiche conosciute e che, quindi, non possono essere gestiti in nessun altro modo.

Quando si fa?

Quali condizioni devono essere presenti affinché si possa praticare la Sedazione Palliativa?

Come ribadito più volte, la sedazione palliativa si pratica per alleviare la sofferenza del paziente affetto da una malattia inguaribile in stadio avanzato che presenta sintomi refrattari.

Secondo la definizione della Società Italiana di Cure Palliative (SICP), si definisce sintomo refrattario "un sintomo che non è controllato in modo adeguato, malgrado sforzi tesi a identificare un trattamento che sia tollerabile, efficace, praticato da un esperto e che non comprometta lo stato di coscienza".

Il sintomo può, quindi, essere identificato come refrattario quando:

Non è possibile controllarlo mediante la somministrazione di un dosaggio adeguato e proporzionato di farmaci;

Ogni diverso o ulteriore intervento terapeutico di tipo non farmacologico non è in grado di apportare sollievo al paziente in un tempo accettabile, o non è in grado di apportare un sollievo tale da rendere la sofferenza provata dallo stesso tollerabile.

Per verificare le condizioni di cui sopra - quindi per stabilire la refrattarietà di un sintomo - è necessario l'intervento di un'équipe esperta in cure palliative composta da differenti figure, quali medici, infermieri e psicoterapeuti.

A quali sintomi è associabile la condizione di refrattarietà? I sintomi cui può essere associata la condizione di refrattarietà possono essere sia fisici che psichici. Fra questi, ricordiamo: Dolore intrattabile;

Dispnea;

Nausea e vomito incoercibili;

Delirium;

Irrequietezza psico-motoria;

Il distress (angoscia) psicologico o esistenziale. Il concetto di refrattarietà, tuttavia, risulta meglio definibile per i sintomi fisici rispetto ai sintomi non fisici.

Per far sì che la sedazione palliativa possa essere effettuata, oltre alla presenza di sintomi refrattari, è necessaria la presenza del consenso informato del paziente. In quest'ultimo dovrà quindi essere progressivamente aumentata la consapevolezza nei confronti delle proprie condizioni e della propria prognosi e, allo stesso tempo, dovranno essere accolti i suoi desideri e le sue volontà. Tutto ciò deve avvenire in un contesto di fiducia fra lo stesso paziente, il medico che lo ha in cura, il personale sanitario e i suoi famigliari o caregiver. In questo modo, il consenso non è solamente "informato", bensì è condiviso.

Particolarmente importante è il rispetto dei desideri del paziente, anche quando sono diversi da quelli dei famigliari.

Sedazione Palliativa continua e profonda: quando si può praticare?

Affinché la sedazione palliativa continua e profonda possa essere messa in pratica devono quindi essere presenti alcune condizioni, quali: