Secchezza oculare e miopia: quando è colpa del Covid?

Introduzione Bruciore, rossori, lacrimazione eccessiva, occhi stanchi e affaticati e difficoltà nel mettere a fuoco oggetti lontani. Questi sono i sintomi oculari più significativi sperimentati da coloro che hanno contratto il Covid-19. Anche chi non è entrato direttamente in contatto con il virus, però, ha avvertito irritazione e disturbi alla vista per via dell'uso prolungato di mascherine e di dispositivi elettronici per smartworking e didattica.

Covid-19 e disturbi agli occhi ll virus che causa il Covid-19 viaggia attraverso droplets, ossia piccole gocce che vengono rilasciate nell'aria quando una persona con l'infezione starnutisce, tossisce o parla. Nel momento in cui si respirano o inalano le goccioline, il virus entra nell'organismo e si replica. Si può entrare a contatto con il virus anche semplicemente toccandosi occhi, naso e bocca con le mani ormai infettate.





Irritazione e congiuntivite da virus Il sintomo oculare più significativo sperimentato da chi è risultato positivo al Covid-19 è rappresentato dagli occhi irritati, secondo una nuova ricerca pubblicata su BMJ Open Ophthalmolog. Nonostante il Coronavirus sia principalmente una patologia a carico del sistema respiratorio, che ha fra i sintomi più comuni tosse continua e febbre alta , alcune ricerche hanno dimostrato che in alcuni soggetti positivi possono comparire manifestazioni oculari, come secrezione congiuntivale, sfregamento degli occhi e congestione congiuntivale. Anche la congiuntivite è un sintomo -sebbene meno comune- di Covid-19, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. Il tipo, la frequenza e la trasmissione oculare del virus non devono essere ignorati, soprattutto perché l'occhio è stato riconosciuto come uno degli organi attraverso i quali il virus potrebbe entrare nel corpo.

Lo studio: Covid-19 e manifestazioni oculari Secondo gli autori dello studio pubblicato su BMJ Open Ophthalmology, i sintomi oculari sono presenti tra il 4% e il 31% dei soggetti affetti da Covid-19, ma possono essere sottostimati poiché di solito non sono gravi. La maggior parte delle domande che i ricercatori hanno rivolto al campione di persone esaminate è stata adattata dall'Ocular Surface Disease Index (OSDI) e dal Salisbury Eye Evaluation Questionnaire (SEEQ) che sono stati utilizzati in altri studi sul Covid-19. I ricercatori hanno raccolto dati online anonimi tra il 16 aprile e il 20 luglio 2020 da un totale di 83 partecipanti di età superiore ai 18 anni. Tutti i partecipanti erano risultati positivi al virus e la maggioranza (65%) erano donne. I dati hanno mostrato che i sintomi di Covid-19 più segnalati sono stati: tosse secca (66%), febbre (76%), affaticamento (90%) e perdita dell'olfatto / gusto (70%). I 3 sintomi oculari più comuni erano fotofobia (18%), occhi irritati (16%) e prurito agli occhi (17%). La frequenza degli occhi irritati era significativamente più alta durante lo stato di positività del Covid-19 (16%) rispetto allo stato pre-Covid-19 (5%). L'81% dei partecipanti ha riferito di aver manifestato sintomi oculari entro 2 settimane da altri sintomi e l'80% ha riferito che essi sono durati per meno di 2 settimane.

Mascherina e disturbi alla vista Anche la mascherina usata per proteggersi dal virus può causare dei disturbi alla vista. In particolar modo, se non la si posiziona adeguatamente sul viso, si rischia che il flusso d'aria espirato vada a contatto diretto con gli occhi causandone la disidratazione. Ciò provoca secchezza e aumenta l'attrito quando si apre e si chiude la palpebra. Inoltre, i germi presenti naturalmente nella bocca, i cosiddetti germi saprofiti, sono molto aggressivi per l'occhio. Il processo mediante il quale si è soliti soffiare verso gli occhi quando si indossa la mascherina, porta il respiro agli occhi e può causare delle infezioni, che però, è utile sottolineare, sono piuttosto rare.