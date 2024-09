Irritazione e congiuntivite da virus Nel corso della pandemia, il sintomo oculare più significativo sperimentato da chi è risultato positivo alla COVID-19 è stata l'irrtiazione degli occhi stando ad una ricerca pubblicata su BMJ Open Ophthalmolog. Nonostante la COVID-19 sia principalmente una patologia a carico del sistema respiratorio, che ha fra i sintomi più comuni tosse febbre , alcune ricerche hanno dimostrato che in alcuni soggetti positivi potevano insorgere anche manifestazioni oculari, come secrezione congiuntivale, sfregamento degli occhi e congestione congiuntivale. Anche la congiuntivite è stato un sintomo - sebbene meno comune - di COVID-19, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in particolare, con le prime varianti circolanti. Attualmente, invece, i sintomi oculari non sembrano essere diffusi con le nuove varianti prevalenti, quali JN.1, KP.3, KP.3.1.1 e XEC.

Mascherina e disturbi alla vista Anche la mascherina usata per prevenire la diffusione del virus può causare dei disturbi alla vista. In particolar modo, se non la si posiziona adeguatamente sul viso, si rischia che il flusso d'aria espirato vada a contatto diretto con gli occhi causandone la disidratazione. Ciò provoca secchezza e aumenta l'attrito quando si apre e si chiude la palpebra.