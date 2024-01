Che succede se mi sdraio dopo mangiato? Quanti minuti aspettare se temi l'indigestione

Quando ci si sdraia dopo aver mangiato, l' acidità di stomaco potrebbe aumentare e causare disagio. Ciò è più probabile in caso di reflusso acido o di malattia da reflusso gastroesofageo , quindi mettersi in posizione orizzontale, coricati a letto o sul divano, può peggiorare i sintomi da indigestione postprandiale .

Indigestione post prandiale: perché non stendersi

L'indigestione è un disturbo digestivo che si verifica quando l'acido dello stomaco ritorna frequentemente nell'esofago. Il rivestimento dell'esofago può essere irritato da questo reflusso acido. Secondo uno studio del 2005 pubblicato sull'American Journal of Gastroenterology, i pazienti con reflusso gastroesofageo dovrebbero attendere almeno tre ore dopo aver mangiato prima di sdraiarsi.

In linea generale, anche pur non essendo presenti disturbi a carattere gastrico, è bene attendere almeno un'ora dopo i pasti, prima di coricarsi, fatta eccezione del manifestarsi dell' ipotensione postprandiale, che si verifica quando il sangue in eccesso viene indirizzato allo stomaco e all'intestino tenue. Se il cuore e i vasi sanguigni non compensano adeguatamente questo fenomeno, la pressione sanguigna diminuisce ovunque tranne che nel sistema digestivo. Tale ipotensione può provocare vertigini, nausea, svenimento, e angina.