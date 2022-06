Scottature Solari - Scottature da Sole: Cosa Sono, Cause e Rimedi

Le scottature solari richiedono un pronto intervento e molta prudenza, in quanto, nel tempo, possono rivelarsi pericolose per la salute.

A tal proposito, un elemento importante da considerare è l' ora del giorno in cui ci si espone: tra le 10 e le 16, il sole è più pericoloso, soprattutto laddove siano presenti superfici riflettenti la luce, come neve, specchi d'acqua e sabbia.

Di solito, il fototipo I (carnagione, occhi e capelli di colore molto chiaro e scarsa capacità di abbronzarsi) è il più suscettibile alle scottature solari. Ciò non significa che le persone con la carnagione scura o che appartengono a fototipi diversi siano meno sensibili ai raggi UV e non debbano proteggersi adeguatamente preparando la pelle al sole prima di abbronzarsi. Occorre ricordare, infatti, che una possibile reazione cutanea alla luce solare può essere influenzata anche dalla quantità di raggi UV assorbita.

Come accade per l'eritema solare, il rischio di incorrere in una scottatura è correlato al fototipo , cioè alla classificazione dermatologica che suddivide le persone in base alla quantità di melanina presente nella pelle. Questa caratteristica indica la predisposizione ad abbronzarsi più o meno facilmente e la sensibilità individuale agli effetti infiammatori dei raggi ultravioletti. Il grado di "vulnerabilità" viene stabilito attraverso il colore della pelle , degli occhi e dei capelli .

Le scottature solari richiedono un pronto intervento e molta prudenza, in quanto, nel tempo, possono rivelarsi pericolose per la salute. Chi ha riportato molte scottature da sole presenta, infatti, un aumentato rischio di sviluppare macchie cutanee.

La porzione di pelle desquamata può risultare estremamente sensibile alla luce solare per molte settimane. Le scottature solari si possono associare all' insolazione o al colpo di calore .

Altra raccomandazione per abbronzarsi senza riportare danni è quella di prendere il sole a piccole dosi, abituando gradualmente la pelle all'esposizione solare. Particolarmente pericolose possono risultare i bagni di sole intensi e saltuari, soprattutto in soggetti con pelle chiara (fototipo I e II), con molti nei e predisposti a sviluppare ustioni solari.

Se si è particolarmente sensibili ai raggi solari, è bene proteggersi ulteriormente con vestiti leggeri, camicie, magliette, cappelli, occhiali da sole con lenti filtranti, ombrelloni e teli, evitando le ore più calde della giornata (10-16), quando la concentrazione degli UV è massima. L'indicazione è categorica soprattutto per i bambini fino ai 12 mesi di età, i quali non devono essere esposti ai raggi diretti del sole, poiché presentano sistemi di difesa cutanei ancora imperfetti.

I rossori e le scottature da sole si prevengono utilizzando una crema solare durante l'esposizione, adeguata al proprio fototipo. Per renderne più piacevole l'applicazione, gli schermi solari possono essere scelti in base alle preferenze personali (esistono texture in crema, fluido, gel, latte e stick). In ogni caso, i prodotti per la protezione solare devono essere stesi uniformemente in dosi corrette prima dell'esposizione. Inoltre, occorre ricordare di rinnovare più volte al giorno l'applicazione, specialmente dopo aver sudato o dopo essersi bagnati o asciugati.

Le migliori creme per il trattamento delle scottature solari

Sui principali portali di e-commerce sono disponibili tantissimi preparati per il trattamento delle scottature solari. Qui di seguito una selezione dei più gettonati, scelti tra quelli con le migliori recensioni da parte degli utenti:

Fotoclin Scottature

Fotoclin Scottature è una crema per il trattamento delle scottature, delle bruciature ed ustioni minori, delle abrasioni, delle scottature ed eritemi solari e degli arrossamenti o irritazioni derivanti da peeling chimici. Apporta sollievo in caso di bruciore e dolore, aiuta a lenire arrossamenti e irritazioni per permettere un completo processo di guarigione della cute. Ecco come funziona: forma un film protettivo sulla superficie della cute proteggendola da aggressioni esterne. La formulazione della crema rende il prodotto sicuro anche per l'utilizzo su cute particolarmente delicata. Metal Tested (Nickel < 0,1 ppm, Cromo < 0,1 ppm, Cobalto < 0,1 ppm), è senza cortisone, profumi e parabeni.

Colours of life - Calendula

Quella proposta da Colours of life è una crema eudermica naturale, con il 33% di principio attivo funzionale, rappresentato dall'estratto di Calendula, utile in caso di eritemi, scottature e irritazioni cutanee, lesioni cutanee, piaghe e arrossamenti provocati da stati infiammatori. Perfetta per i più piccoli, anche in caso di eczemi e dermatiti da pannolini. La formula è arricchita da Aloe vera, ad azione lenitiva, Burro di Karitè, ad azione idratante ed emolliente, e Vitamina E come antiossidante. Senza parabeni né altri ingredienti chimici. Senza glutine, vegan friendly e nichel tested. Dermatologicamente testata. Formato da 100 ml.

Equilibra Aloe Dermo-Gel

Equilibra Aloe Dermo-Gel è ottenuto mediante spremitura delle foglie della pianta dell'Aloe Vera. Rappresenta un prezioso alleato per la pelle di tutta la famiglia, svolgendo un'efficace azione riequilibrante della pelle e lenitiva. Equilibra Aloe Vera Dermo-Gel è un prodotto che dona sollievo alla pelle in tutti i casi di disequilibrio e fastidio cutaneo: arrossamenti delle pieghe cutanee, sollievo dopo sole e contatto con fonti di calore, rossori delle gengive, piedi stanchi ed eccessivamente sollecitati, rossore da sfregamento o sudore, dopo la depilazione o rasatura. Applicato con regolarità sulla pelle sana, la nutre rinfrescandola e rigenerandola. Contiene il 98% di Aloe Vera e il 99% di ingredienti di origine naturale. Senza parabeni, petrolati e profumazione aggiunta. Made in Italy. Modo d'uso: applicare generosamente sulla pelle pulita e lasciare asciugare. In caso di bruciori o rossori persistenti sospendere l'utilizzo.

Epitelin crema

Realizzata con tutti gli ingredienti naturali, la crema curativa Epitelin garantisce un sollievo rapido ed efficace da varie malattie cutanee, in modo sicuro. La crema penetra in profondità nella pelle per riparare i tessuti danneggiati dall'interno e all'esterno per effetti più veloci e potenti. La crema per viso e corpo rigenera i tessuti utilizzando tutti i vantaggi degli estratti al 100% naturali di calendula, camomilla e primula per aiutare a contrastare ulcere, ferite, ferite aperte, eczemi e tanto altro ancora. I principi attivi che si possono trovare nella calendula stimolano la circolazione sanguigna e accelerano il processo di guarigione. Ha inoltre proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e lenitive per aiutare a trattare leucorrea, acne, ustioni, geloni, ferite infette, micosi e ferite ulcerose sul petto. La camomilla promuove la granulazione e la rigenerazione cellulare, la primula è invece considerata il miglior rimedio per curare dermatiti e molti altri problemi cutanei.

Di seguito, una selezione di altre creme contro le scottature solari - e più in generale contro le irritazioni cutanee - particolamente apprezzati dai consumatori che effettuano i propri acquisti online: