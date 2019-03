Lo scotoma è una manifestazione visiva associata a diverse condizioni fisiologiche o patologiche, non esclusivamente di pertinenza oculistica. Gli scotomi si riscontrano, ad esempio, in caso di glaucoma, cataratta e maculopatia, così come nell' emicrania con aura o nell' aneurisma della carotide.

Scotoma negativo assoluto di Mariotte

Si tratta di uno scotoma fisiologico provocato dall'area del fondo oculare - nota come "punto cieco" - corrispondente alla papilla ottica e caratterizzata per la mancanza di fotorecettori e di altre cellule retiniche. La luce che raggiunge tale zona passa del tutto inosservata e non può generare impulsi elettrici, tuttavia nel campo visivo non viene percepita un'area vuota. I movimenti oculari involontari, infatti, mantengono l'immagine in movimento e permettono al cervello di colmare l'informazione mancante.