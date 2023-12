Sclerosi Multipla: cause, sintomi e come si cura

I sintomi della sclerosi multipla possono essere lievi, come per esempio l'intorpidimento a livello degli arti, oppure severi, come la perdita della vista ; il progresso e la gravità della sintomatologia di questa malattia non sono prevedibili e variano da individuo ad individuo. Nella sclerosi multipla, si assiste a un attacco del sistema immunitario nei confronti del sistema nervoso centrale; si pensa, inoltre, che la malattia abbia una componente genetica, che dipende dalla suscettibilità di ogni singolo individuo, e sia influenzata anche da diversi fenomeni ambientali. Diversi ricercatori ritengono che la sclerosi multipla sia una malattia autoimmune; alcuni specialisti, tuttavia, non sono d'accordo con questa definizione, dato che il bersaglio specifico della sclerosi multipla non è ancora stato individuato. Tra le componenti nervose suscettibili all'attacco da parte del sistema immunitario, figura principalmente la mielina ; nei pazienti con sclerosi multipla, infatti, la mielina risulta danneggiata, come di conseguenza anche le fibre nervose, e si ricopre di tessuto cicatriziale. Ancora oggi, i malati di sclerosi multipla non possono contare su una cura specifica; tuttavia, sono a loro disposizione numerosi farmaci e altri trattamenti dimostratisi efficaci nel controllo della malattia.

In base a quanto riportato sul sito del Ministero della Salute italiano, in Italia:

Per ragioni ancora da chiarire, la sclerosi multipla è dalle 2 alle 3 volte più comune tra le donne , che non tra gli uomini. Di norma, la maggior parte delle diagnosi di sclerosi multipla avviene tra i 20 e i 50 anni, il che vuol dire che la malattia tende a insorgere in questa fase della vita dell'essere umano; non è escluso, tuttavia, che possano ammalarsi di sclerosi multipla anche i giovani (secondo alcuni dati statistici, il 3-5% dei nuovi casi riguarderebbe bambini e adolescenti sotto i 16 anni).

Studi epidemiologici relativi alla prevalenza hanno osservato che la sclerosi multipla è più frequente in Nord Europa , in Nord America , in Australia Sud-Orientale e in Nuova Zelanda , mentre è meno diffusa nelle regioni Tropicali e Subtropicali.

Quando si parla di attacchi o ricadute della sclerosi multipla, si fa riferimento alla comparsa di nuovi sintomi o al peggioramento di sintomi preesistenti, il tutto per la durata di almeno 24 ore e in assenza di febbre o condizioni di natura infettiva.

La distinzione delle varie forme di sclerosi multipla è importante non solo per la prognosi della malattia, ma anche per la pianificazione del trattamento più adeguato.

La ricerca medica ha portato al riconoscimento di diverse forme di sclerosi multipla ; queste forme si differenziano tra loro per il decorso della malattia e per il modo con cui agiscono a livello neurologico.

A oggi, le cause responsabili dell'insorgenza della malattia sono ancora incerte. I ricercatori sostengono, tuttavia, che una combinazione di fattori possa essere coinvolta nell'insorgere della sclerosi multipla. Sono in corso studi nel campo dell'immunologia (la scienza che si occupa del sistema immunitario dell'organismo), ma anche studi epidemiologici e genetici, nel tentativo di dare una risposta. La comprensione delle cause della sclerosi multipla sarà di fondamentale aiuto per capire come affrontare dal punto di vista terapeutico questa malattia e/o come prevenirla.

Parlare di sintomi iniziali della sclerosi multipla è alquanto improprio , poiché non esiste una vera propria sintomatologia degli esordi : un paziente, infatti, potrebbe sperimentare agli inizi un sintomo o sintomi che un altro paziente sviluppa in una fase più avanzata della malattia.

A queste manifestazioni particolarmente comuni della sclerosi multipla possono accompagnarsi altri sintomi, meno frequenti, come per esempio disturbi nel linguaggio, problemi di udito e tremori .

Diagnosi

Come si diagnostica la Sclerosi Multipla?

Shutterstock

Attualmente, non ci sono analisi di laboratorio o test strumentali che possono determinare da soli se una persona è affetta da sclerosi multipla.

In genere, il medico utilizza diverse strategie per verificare se una persona presenta un quadro clinico che risponde ai criteri diagnostici per la sclerosi multipla, criteri diagnostici che sono importanti anche per escludere altre possibili cause responsabili dei sintomi presi in esame.

La classica strategia intrapresa per giungere alla diagnosi di sclerosi multipla comprende un attento esame della storia clinica (anamnesi), un esame neurologico, un esame del sangue, la puntura lombare (analisi dei fluidi spinali) e alcuni test strumentali, tra cui la risonanza magnetica dell'encefalo e del midollo spinale e il cosiddetto test dei potenziali evocati.

Sclerosi Multipla ed esami del sangue

Non esiste un esame del sangue specifico per la diagnosi di sclerosi multipla. Gli esami del sangue, tuttavia, sono comunque utili in vari frangenti, poiché permettono di scartare una serie di condizioni cliniche responsabili di sintomi simili alla sclerosi multipla.