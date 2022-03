Sclerosi Multipla Primi Sintomi: Quali Sono? Segnali Precoci e Comuni

La presentazione della sclerosi multipla varia spesso tra i pazienti. Alcuni pazienti hanno una predominanza di cambiamenti cognitivi, mentre altri presentano atassia , emiparesi o paraparesi prominente, depressione o sintomi visivi. Inoltre, è importante riconoscere che la progressione della disabilità fisica e cognitiva nella sclerosi multipla può verificarsi in assenza di esacerbazioni cliniche.

Gli attacchi o le esacerbazioni della sclerosi multipla sono caratterizzati da sintomi che riflettono il coinvolgimento del sistema nervoso centrale ( SNC ). Il sine qua non della sclerosi multipla è che gli episodi sintomatici sono " separati nel tempo e nello spazio ", cioè gli episodi si verificano a distanza di mesi o anni e interessano diverse sedi anatomiche.

In effetti, la sindrome clinicamente isolata (CIS) può essere diagnosticata in seguito ad un attacco di neurite ottica.

La neurite ottica riconosce varie cause, ma è anche una prima presentazione comune della sclerosi multipla.

La sindrome clinicamente isolata è seguita da un periodo di recupero, in cui i sintomi migliorano o scompaiono completamente.

Come anticipato, nella sclerosi multipla, a causa del danno mielinico, i segnali nervosi non possono essere trasmessi in modo rapido o efficiente tra il sistema nervoso centrale (SNC) e il resto del corpo. Ciò può portare a vari e molteplici sintomi, tra cui visione offuscata , dolore , alterazioni della sensibilità e debolezza muscolare .

Sebbene non ci siano due persone che soffrano di sclerosi multipla allo stesso modo, alcuni sintomi tendono a manifestarsi prima nel decorso della malattia rispetto ad altri. Questi primi sintomi possono servire come segni premonitori della malattia , consentendo potenzialmente di ricevere una diagnosi precoce .

La depressione è associata alla tristezza costante e alla mancanza di interesse per le attività che una volta piacevano. Nella sclerosi multipla, la depressione può manifestarsi in qualsiasi momento nel corso della malattia, anche precoce o tardiva.

Per quanto riguarda i problemi intestinali comuni nella sclerosi multipla, la stitichezza è il disturbo più frequente. La stitichezza può aggravare altri sintomi inclusi spasmi muscolari, dolore, disfunzione della vescica e problemi di deambulazione; può contribuire anche all' incontinenza fecale , che è la perdita di controllo dell'intestino.

La disfunzione vescicale è comune e colpisce la maggior parte dei pazienti ad un certo punto nel corso della malattia. I sintomi urinari come prima presentazione della sclerosi multipla si verificano in circa il 3-10% delle persone.

L'affaticamento può manifestarsi in qualsiasi momento durante il decorso della sclerosi multipla e il suo sviluppo non è necessariamente correlato alla progressione di sintomi neurologici più oggettivi (es. problemi di deambulazione ).

L' esaurimento delle energie associato alla stanchezza possono derivare dalla malattia stessa e/o da altri fattori come farmaci , disturbi del sonno o depressione .

Nella sclerosi multipla, l' affaticamento è spesso percepito sia fisicamente, che mentalmente; si verifica nel 70% dei casi. Descritto da molti come la " sensazione di avere l' influenza ", l'affaticamento della sclerosi multipla:

Le gambe sono più comunemente colpite da spasmi, ma possono verificarsi in qualsiasi parte del corpo. Nella sclerosi multipla, gli spasmi muscolari possono essere asimmetrici, il che significa che è più probabile che si verifichino su un lato del corpo rispetto ad entrambi i lati.

Gli spasmi muscolari sono una manifestazione comune nella sclerosi multipla; questi sono causati principalmente dalla mielina danneggiata nei nervi che innervano o si collegano ai muscoli. A causa di segnali nervosi interrotti, i muscoli non possono rilassarsi correttamente. Ciò provoca una sensazione di pesantezza, irrigidimento o crampi nei muscoli interessati.

Anche se i primi sintomi della sclerosi multipla variano per tipo, gravità e durata, ce ne sono alcuni più comuni di altri. Quella che segue è una panoramica di tali manifestazioni.

Il motivo per cui esistono queste differenze tra i sessi non è ancora del tutto chiaro, ma è stato ipotizzato il coinvolgimento di ormoni sessuali , gravidanza, fattori sociali (comportamento ritardato nella ricerca di cure) e/o differenze nei geni o nell'esposizione ambientale.

Cos'è la SMPP? La sclerosi multipla primariamente progressiva (SMPP) è una forma meno comune di SM, caratterizzata da un peggioramento dei sintomi dall'inizio della malattia (in pratica, le disfunzioni funzionali si accumulano sin dall'esordio). Le persone con SMPP non sperimentano ricadute o periodi di miglioramento dei sintomi ("remissione").

Esistono alcune differenze di presentazione della sclerosi multipla tra maschi e femmine. La ricerca scientifica ha scoperto, per esempio, che le donne hanno il doppio delle probabilità di convivere con la sclerosi multipla rispetto agli uomini. Inoltre, è più probabile che i pazienti che ricevono una diagnosi di sclerosi multipla primariamente progressiva (SMPP) siano di sesso maschile.

A Cos’Altro Prestare Attenzione

Il processo di demielinizzazione può manifestarsi con segni e sintomi diversi in funzione della parte del sistema nervoso coinvolta. Questo è il motivo per cui i sintomi della sclerosi multipla variano ampiamente da persona a persona: la posizione in cui la mielina è lesa varia all'interno del sistema nervoso centrale.

Si tratta comunque di sintomi che derivano dalla perdita di funzione degli assoni, privi della guaina mielinica.

A che Età Inizia di solito la Sclerosi Multipla?

Alla maggior parte dei pazienti, viene diagnosticata la sclerosi multipla di età compresa tra 20 e 50 anni. Detto questo, la malattia può svilupparsi a qualsiasi età, in varie forme ed i sintomi possono precedere una diagnosi di anni.

È possibile avere la Sclerosi Multipla per anni e non saperlo?

Sì, in effetti la ricerca suggerisce che la sclerosi multipla potrebbe avere una fase prodromica (cioè molto precoce). Questa fase include vari sintomi non specifici, come:

Questi sintomi prodromici possono precedere una diagnosi di sclerosi multipla di diversi anni.

Sclerosi Multipla: Altri Sintomi a cui Fare Attenzione

Oltre a quelli già elencati nei paragrafi precedenti, i sintomi "classici" della sclerosi multipla sono i seguenti: