Scarlattina: come si prende, sintomi e quanto dura

Cos'è la Scarlattina? La scarlattina è una malattia infettiva acuta di origine batterica, responsabile di un caratteristico esantema di colore scarlatto (da cui il nome di scarlattina). Scarlattina: è una Malattia Esantematica? Poiché causa un esantema, la scarlattina rientra di diritto nell'elenco delle malattie esantematiche, esattamente come la rosolia, il morbillo, la varicella ecc. Epidemiologia La scarlattina colpisce soprattutto i giovani di età compresa tra i 5 e i 15 anni; è invece rara, ma pur sempre possibile, nell'adulto e nei bambini al di sotto dei 3 anni.

La sua diffusione nei due sessi è pressoché la stessa; ciò vuol dire che i maschi sono a rischio di ammalarsi di scarlattina in misura uguale alle femmine.

Cause Cosa provoca la Scarlattina? La causa della scarlattina è un batterio produttore di tossine eritrogeniche, chiamato Streptococco beta-emolitico di gruppo A.

Lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A è noto per essere non solo l'agente infettivo della scarlattina, ma anche per essere all'origine di molti episodi di infezione della gola e della pelle. Scarlattina: come si prende? La scarlattina si trasmette principalmente per contatto diretto, attraverso la saliva e le goccioline di saliva

La scarlattina, tuttavia, può trasmettersi anche attraverso il contatto con oggetti contaminati (per esempio, giocattoli, libri, indumenti, posate, bicchieri ecc.): lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A, infatti, è in grado di sopravvivere a lungo nell'ambiente. Contagiosità del paziente con Scarlattina In assenza di un'adeguata terapia antibiotica, che azzera già dopo 24-48 ore il grado di contagiosità, il rischio di trasmettere la scarlattina permane per tutta la durata dell'infezione. Quando ci si ammala di Scarlattina? È possibile ammalarsi di scarlattina in qualsiasi momento dell'anno; tuttavia, le stime dicono che il tasso annuale d'infezione raggiunge il picco nei mesi invernali e di inizio primavera, ossia quando fa più freddo. Chi è più a Rischio di Scarlattina? Come anticipato, nella popolazione giovane, sono maggiormente a rischio di ammalarsi di scarlattina i soggetti di età compresa tra i 5 e i 15 anni.

Nella popolazione adulta, invece, gli individui più inclini a contrattare la scarlattina sono: I genitori di bambini e adolescenti;

I militari delle caserme;

Gli insegnanti scolastici. Per approfondire: Scarlattina e Bambini

Diagnosi Come riconoscere la Scarlattina? La diagnosi di scarlattina è clinica, per le forme conclamate; si basa, invece, sulla positività al tampone faringeo, per le forme lievi. Diagnosi Clinica La diagnosi di una malattia è clinica, quando si fonda sull'indagine e sulla valutazione dei sintomi e dei segni manifestati dal paziente; in medicina, l'indagine e la valutazione della sintomatologia presente prende il nome specifico di esame obiettivo. Nel caso di individui con sospetta scarlattina, l'esame obiettivo prevede, principalmente, l'osservazione della gola, della lingua, delle tonsille e della cute, con l'intento di rilevare eventuali segni anomali (es: patina bianca sulla lingua, esantema ecc.). Tampone Faringeo Il tampone faringeo è un esame diagnostico che permette di chiarire in via definitiva se una certa sofferenza della gola è legata o meno a un determinato microrganismo patogeno.

Brevemente, esso prevede lo strofinamento, mediante un apposito bastoncino cotonato, delle tonsille e della mucosa faringea, allo scopo di prelevare alcune cellule e analizzarle, successivamente, in laboratorio. In caso di scarlattina, il tampone faringeo rappresenta un test fondamentale in tutte quelle circostanze dubbie o equivoche (es: esantema modesto, febbre e altri sintomi tipici assenti o appena accennati).

Terapia Come si cura la Scarlattina? Shutterstock Il trattamento della scarlattina prevede una terapia antibiotica della durata di 7-10 giorni e il riposo a letto fintanto che è presente uno stato febbrile. Prescritti ovviamente dal medico curante, gli antibiotici di prima scelta sono le penicilline per via orale o, se il malato è allergico a quest'ultime, i macrolidi. Durante i primi giorni della malattia, è buona norma ricorrere all'isolamento del malato, soprattutto se è un bambino, per evitare la trasmissione dell'infezione ai familiari e ai coetanei (es: compagni di classe, compagni di giochi ecc.).

In merito all'isolamento del malato di scarlattina di giovane età, la legge italiana è chiara e prevede la riammissione a scuola dopo 2 giorni dall'inizio della terapia antibiotica; infatti, diversi studi scientifici hanno appurato che un bambino con scarlattina, dopo 24 ore dall'inizio delle somministrazioni antibiotiche, è ancora contagioso. Come alleviare i sintomi della Scarlattina Per ottimizzare gli effetti della terapia antibiotica nel malato di scarlattina e alleviare i sintomi, i medici consigliano di: Assumere un antidolorifico , come per esempio l'ibuprofene o l'acetaminofene ( paracetamolo). L'assunzione di un antidolorifico lenisce il mal di gola e attenua la febbre.

, come per esempio zuppe calde o ghiaccioli. Evitare il rilascio di irritanti (es: fumo di sigaretta) nella stanza che ospita il paziente e, in generale, nell'intera abitazione. Scarlattina e Gravidanza: come comportarsi? Anche nelle donne che contraggono la scarlattina in gravidanza, il trattamento si basa su una terapia antibiotica opportunamente prescritta dal medico di base (o dal ginecologo di riferimento). Si ricorda che la maggior parte degli studi scientifici e clinici ha dimostrato che ammalarsi di scarlattina in gravidanza non rappresenta, di norma, un pericolo per il feto.

Prognosi Se la terapia antibiotica è adeguata e tempestiva, la scarlattina tende ad avere una prognosi benevola. Scarlattina: quanto dura? Nella maggior parte dei casi in cui la terapia è tempestiva e adeguata, la scarlattina si risolve positivamente nell'arco di pochi giorni (in genere 7-10).

In assenza di un trattamento antibiotico appropriato, l'infezione in questione potrebbe protrarsi per anche 2 settimane; inoltre, in questi frangenti, sussiste un concreto rischio di complicanze. Per una guarigione ottimale, è fondamentale attenersi alle indicazioni del medico, in merito alla terapia antibiotica; infatti, trasgredire tali indicazioni (es: interrompere prima le terapie, perché il paziente mostra dei sensibili miglioramenti) può portare a una ricaduta. Scarlattina: quante volte può venire? Poiché esistono diversi ceppi di Streptococco beta-emolitico di gruppo A, ci si può ammalare di scarlattina più volte.