Sbadiglio: perché si sbadiglia? Sbadigliare è contagioso?

Cos’è

Cos’è lo Sbadiglio?

Lo sbadiglio è un riflesso che consiste in una profonda inspirazione seguita da un'espirazione altrettanto generosa. Nonostante si tratti di un gesto particolarmente comune non solo tra gli uomini, ma anche tra molti animali, conosciamo ancora poco sui meccanismi fisiologici dai quali origina. Si tratta, infatti, di un atto neurologico complesso: tra i mammiferi, l'atto dello sbadigliare si riscontra in diverse situazioni e in ognuna di queste assume un significato differente. Sbadigliamo, per esempio, nei momenti che precedono il riposo dettato dai ritmi circadiani, durante e dopo un pasto, ma anche in situazioni che hanno un determinato significato sociale e sessuale.

Ma quali sono i motivi fisiologici per cui si sbadiglia? Le ipotesi avanzate per spiegare lo sbadiglio sono diverse e non si esclude che tale riflesso derivi dall'integrazione di vari stimoli.

Sbadiglio: come si presenta?

Shutterstock

Nei mammiferi, lo sbadiglio consiste in una sequenza involontaria di:

Apertura della bocca Inspirazione profonda Breve apnea Espirazione lenta

Lo sbadiglio può essere accompagnato da altri atti motori facoltativi come lo stretching. Negli esseri umani, gli sbadigli durano in media circa 6 secondi e la durata e la frequenza degli sbadigli individuali rimane notevolmente stabile per settimane. Da notare che sbadigliare e fare un respiro profondo possono sembrare simili, ma non sono la stessa cosa: nello sbadiglio sono state riscontrate delle differenze fisiologiche nella frequenza cardiaca, nella frequenza respiratoria, nel volume polmonare e in altri organi correlati.

Tipi di Sbadigli

Esistono diversi tipi di sbadigli:

Veri sbadigli: chiamati anche "sbadigli di riposo" e "sbadigli spontanei", questi sbadigli di solito si verificano quando si è assonnati, annoiati o rilassati; possono anche essere scatenati dall'ansia.

chiamati anche "sbadigli di riposo" e "sbadigli spontanei", questi sbadigli di solito si verificano quando si è assonnati, annoiati o rilassati; possono anche essere scatenati dall'ansia. Sbadigli di tensione: noti anche come "sbadigli aggressivi", "sbadigli emotivi" e "sbadigli sociali", si verificano in genere durante una situazione conflittuale o eccitante.

Come evidenziato, il tipo di sbadiglio dipende dal fattore scatenante, il che ci porta alla domanda in questione: "Perché sbadigliamo?".