Sangue nelle Feci: Cosa Significa? Cause e Quando Preoccuparsi

Generalità Shutterstock Vedere sangue nelle feci può essere molto preoccupante. Per la maggior parte delle persone, il timore è che questo sia un segno di cancro al colon. Sebbene il sangue nelle feci sia considerato un sintomo digestivo da interpretare come un campanello d'allarme e va sempre valutato da un medico in regime d'urgenza, non significa automaticamente che si abbia una malattia pericolosa per la vita. Diamo un'occhiata a cosa potrebbe effettivamente significare questo sintomo.

Cos’è Cosa Significa il Sangue nelle Feci? Il sangue nelle feci è un sintomo generalmente indicativo di perdite ematiche gastrointestinali, ma le possibili cause sono numerose e di varia entità: si va dalle emorroidi e dalle ragadi anali, fino alle vere e proprie emorragie del tratto digestivo (evenienza che rappresenta un'emergenza medica). Le feci ematiche assumono un aspetto diverso, in termini di colore, quantità e altre caratteristiche, a seconda dell'origine (tratto digestivo superiore o inferiore), quindi a quanta azione digestiva il materiale fecale è stato esposto prima dell'evacuazione. In altre parole: la velocità del flusso di sangue attraverso il tubo digerente determinano le modalità di presentazione di tale sintomo, cioè se si tratta di MELENA (feci nere o picee) o EMATOCHEZIA (feci ematiche di colore rosso vivo). In genere, la melena indica un'emorragia gastrointestinale alta (cioè il sangue proviene da esofago, stomaco o duodeno), mentre l'ematochezia un sanguinamento basso (ano, retto o colon discendente). Nota Bene: il termine "sangue nelle feci" è solitamente usato solo per descrivere il sangue visibile e non il sangue occulto fecale, che si rileva dopo test di laboratorio. Lo sapevate che… Un'emorragia gastrointestinale può derivare da un qualsiasi punto del tratto digerente, dalla bocca fino all'ano. Rispetto alle modalità di insorgenza, il sanguinamento può essere acuto o cronico, evidente od occulto.

Sangue Rosso Vivo nelle Feci Sangue Rosso Vivo nelle Feci: Come Si Presenta l’Ematochezia Il sangue nelle feci – inteso come ematochezia – si può presentare sotto forma di: Feci formate striate di sangue o commiste ad esso;

striate di sangue o commiste ad esso; Materiale liquido ematico che può essere di colore rosso vivo, marrone scuro o rosso cupo. Di solito, l'ematochezia compare improvvisamente ed è preannunciato da dolore addominale; negli adulti, le cause più comuni sono emorroidi e diverticolosi. Ematochezia: Caratteristiche del Sangue nelle Feci Le feci verniciate in superficie di sangue di colore rosso vivo o commiste ad esso sono un'espressione tipica di emorragie colon-rettali, quindi indicano generalmente un sanguinamento in atto di provenienza intestinale (enterorragia). Il sangue nelle feci non è, infatti, ossidato, pertanto il materiale evacuato non fa in tempo a risultare di colore scuro e rendere le feci picee (a differenza di quanto accade nella melena). Più nel dettaglio: Se le feci sono verniciate di sangue , significa che l'emorragia si è verificata nel tratto terminale del colon, dove le feci sono già formate (parte sinistra del colon trasverso, colon discendente, sigma o retto);

, significa che l'emorragia si è verificata nel tratto terminale del colon, dove le feci sono già formate (parte sinistra del colon trasverso, colon discendente, sigma o retto); Se le feci sono commiste a sangue (il sangue è mescolato ad esse), significa che l'emorragia si è verificata nel tenue, nel colon destro o nella parte destra del trasverso, sedi nelle quali i cilindri fecali non sono ancora ben formati. Meno spesso, il sangue rosso vivo nelle feci è associato ad una massiva emorragia del tratto digestivo superiore, che si verifica cioè per un rapido transito del sangue attraverso l'intestino. In quest'ultimo caso, un'accelerata peristalsi rende impossibile l'ossidazione del sangue, che giunge al retto in un tempo sufficientemente breve da non risultare sotto forma di feci scure (nota: il sangue agisce da lassativo, quindi, per distensione delle pareti enteriche, transito intestinale risulta accelerato). L'ematochezia è sempre da considerare un segno clinico importante e, come tale, deve essere valutato da un medico per comprenderne l'eziologia e stabilire l'iter terapeutico più corretto. Da Ricordare Caratteristica importante affinché si possa parlare di ematochezia è la presenza di sangue fresco (non digerito) nelle feci. L'ematochezia deve essere distinta, infatti, dalla melena con feci picee.

Sangue Digerito nelle Feci Sangue Digerito nelle Feci: Come Si Presenta la Melena Il sangue nelle feci – inteso come melena – si manifesta con l'emissione di: Feci nere, simili al catrame, contenenti sangue digerito. Questo colore scuro caratteristico (si parla anche di feci picee) è dovuto alla degradazione batterica e all'azione dell'acido cloridrico sul sangue, mentre questo attraversa il tratto gastrointestinale. Per produrre melena, sono necessari almeno 60 ml di sangue nelle feci. Melena: Caratteristiche del Sangue nelle Feci Shutterstock Le feci nere associate a melena sono solitamente liquide o pastose, oltre ad avere un caratteristico odore acido e putrido. Il sangue nelle feci origina, in questo caso, dall'apparato gastrointestinale superiore (esofago, stomaco o duodeno), sebbene possa essere anche il segno di un'emorragia da digiuno, ileo e colon ascendente. La melena può anche essere causata da deglutizione di sangue, come nell'epistassi. In linea generale, il sangue nelle feci digerito va sempre considerato un segno clinico grave, pertanto deve essere valutato da un medico in regime d'urgenza. A seconda della gravità, verrà indicata una cura farmacologica (es. somministrazione di medicinali emostatici) o, nei casi più gravi, una serie di trasfusioni di sangue o un intervento chirurgico. Falsa Melena: Feci Nere Senza la Presenza di Sangue Attenzione: le feci nere non sono sempre correlate a cause patologiche e non dipendono sempre dalla presenza di sangue. Il colore scuro del materiale fecale può dipendere, infatti, dalle abitudini alimentari (es. consumo eccessivo di liquirizia), dall'assunzione di particolari farmaci o integratori (come quelli a base di ferro, bismuto,) e dalla funzionalità dell'apparato gastrointestinale del soggetto. In tutte le feci di colore scuro, va comunque eseguita la ricerca del sangue occulto per escludere condizioni sottostanti.

Differenze tra Ematochezia e Melena Segno SEDI CARATTERISTICHE SIGNIFICATO MELENA - Esofago - Stomaco - Duodeno Raramente: digiuno, ileo e colon ascendente - Feci nere, semiliquide, picee Passaggio del sangue ritardato o minimo attraverso il tratto GI EMATOCHEZIA Generalmente a carico di colon o retto; un'emorragia rapida di 1 litro o più è associata a sanguinamento esofageo, gastrico o duodenale - Feci di colore rosso vivo o scuro, mogano - Sangue puro - Sangue misto a feci formate - Diarrea ematica Riflette emorragie GI basse o perdite di sangue rapide e il passaggio di sangue non digerito nel tratto GI