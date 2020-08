Il più delle volte, specie in pazienti giovani, il sangue dal naso è dovuta a rottura spontanea dei piccoli vasi della muscosa nasale, in seguito a irritazione o a piccoli traumi ( raffreddore , manovre maldestre con le dita, riniti, modificazioni ormonali tipiche della pubertà ecc.).

Trattamento e Rimedi

Comunemente, una semplice pressione continua e salda lungo la parte immediatamente sottostante il ponte nasale è sufficiente ad arrestare l'epistassi. Nel corso di episodi di sangue dal naso più gravi, questa manovra deve essere esercitata anche per dieci minuti di seguito, durante i quali va assunta una posizione inclinata in avanti e la testa va sostenuta. Un'applicazione di ghiaccio localizzata sul ponte del naso può essere d'aiuto.

In alcuni casi, però, sono necessari altri tipi di trattamento, quali, ad esempio, vasocostrittori locali, tamponi nasali, coagulazione elettrica o chimica. Si consiglia comunque di rivolgersi al proprio medico o al pronto soccorso più vicino qualora l'emorragia dal naso si rivelasse profusa e prolungata.

Cosa fare? Primo soccorso

→ Se l'emorragia dei vasi sanguigni presenti nelle cavità nasali non è conseguente ad un trauma cranico, occorre mettere la vittima in posizione seduta, con il capo leggermente chinato in avanti; questa operazione, unitamente all'invito di sputare il sangue eventualmente presente nel cavo orale, ha lo scopo di evitare l'insorgenza di nausea o vomito con la sua ingestione.

Slacciare gli abiti intorno al collo e comprimere la narice sanguinante con un dito per qualche minuto; utile, se possibile, il raffreddamento con ghiaccio o acqua fredda alla radice del naso.

E' inoltre importante, ad emorragia cessata, evitare di soffiare o strofinare il naso; nei giorni successivi vanno evitati sforzi fisici importanti.

→ Se l'emorragia non si arresta è opportuno rivolgersi al medico per un tamponamento (introduzione nella fossa nasale di un cilindro di cotone imbevuto di acqua ossigenata o di una garza iodoformica) o, nelle emorragie più severe e recidivanti, tramite galvano-causticazione. Il consulto medico è d'obbligo anche in caso di epistassi ricorrente, in modo da eseguire tutti gli accertamenti necessari per scoprirne le cause.

→ Se la perdita di sangue dal naso è dovuta ad un trauma cranio-facciale va sospettata la frattura delle ossa nasali ogniqualvolta il naso si presenti tumefatto e dolente. In questo caso è bene evitare qualsiasi manovra, poiché interventi impropri o maldestri potrebbero causare danni estetici permanenti.

Se il paziente perde conoscenza in seguito al trauma va messo in posizione laterale di sicurezza sul lato dell'emorragia (onde evitare che il sangue si raccolga nel retrobocca e vada ad ostruire le vie respiratorie); tale operazione andrebbe eseguita con l'ausilio di un compagno per evitare inopportuni movimenti del collo. Allertare tempestivamente il 118.

