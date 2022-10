Cos’è La salute mentale è una parte importante della salute e del benessere generale: influenza il modo in cui pensiamo, sentiamo e agiamo mentre affrontiamo la vita; aiuta anche a determinare come gestiamo lo stress, ci relazioniamo con gli altri e facciamo delle scelte. Cosa s’intende per Salute Mentale? Shutterstock Salute mentale è un termine usato per descrivere il benessere emotivo, psicologico e sociale. La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere e, come tale, è importante in ogni fase della vita, dall'infanzia all'adolescenza fino all'età adulta. Origine del concetto di Salute Mentale Un articolo pubblicato sulla rivista World Psychiatry afferma che la salute mentale è emersa ufficialmente come campo di studio a sé stante nel 1946 durante la Conferenza internazionale sulla salute. Fu durante questa conferenza che fu fondata l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Le Costituzioni dell'OMS affermavano che il "benessere" mentale è parte integrante della salute generale, anche in assenza di malattie psichiatriche. Nel tempo, sempre più persone si sono rese conto dell'importanza di ricevere un trattamento, come la psicoterapia, per il mantenimento del proprio benessere mentale, indipendentemente dal fatto che avessero o meno un disturbo (ansia, depressione ecc.). Salute Mentale: definizione dell'OMS L'Organizzazione Mondiale della Salute definisce la salute mentale come "uno stato di benessere in cui ogni individuo possa realizzare il suo potenziale, affrontare il normale stress della vita, lavorare in maniera produttiva e fruttuosa e apportare un contributo alla propria comunità".

Come si misura? La qualità della salute mentale di una persona è spesso misurata dal modo in cui riesce ad adattarsi agli stress quotidiani. La salute mentale consente alle persone di utilizzare le proprie capacità, essere produttive, prendere decisioni e svolgere un ruolo attivo nelle loro comunità. Come altri aspetti della salute e del benessere generale, la salute mentale può essere influenzata da diversi fattori: quelli individuali svolgono un ruolo importante, ma anche le circostanze sociali e ambientali possono migliorare o peggiorare la salute mentale. Ricorda! Nel corso della vita, se si verificano problemi di salute mentale, il pensiero, l'umore e il comportamento potrebbero risentirne. In caso di difficoltà o necessità di supporto, è importante parlarne con un medico o un professionista della salute mentale.

Perché è importante? Perché la salute mentale è importante per la salute generale? La salute mentale e fisica sono componenti ugualmente importanti della salute generale. Ad esempio, la depressione aumenta il rischio di molti tipi di problemi di salute fisica, in particolare condizioni di lunga durata come diabete, malattie cardiache e ictus. Allo stesso modo, la presenza di condizioni croniche può aumentare il rischio di malattie mentali. Inoltre, numerose ricerche hanno scoperto che una buona salute mentale è collegata a una migliore qualità della vita, con effetti su maggiore produttività, connessioni sociali più strette e relazioni migliori. Una salute mentale positiva consente alle persone di: Realizzare il loro pieno potenziale

Affrontare lo stress

Lavorare in modo produttivo

Dare un contributo significativo alla comunità Impatto della Salute Mentale Lo stato di salute mentale di una persona ha un impatto significativo sulla sua qualità di vita: Prendersi cura della propria salute mentale consente di far fronte allo stress, avere relazioni di qualità e mantenere il proprio benessere.

La salute mentale può aiutare ad esprimere il proprio potenziale al massimo, in tutti gli aspetti della propria vita.

, in tutti gli aspetti della propria vita. Una migliore salute mentale è anche collegata ad una migliore salute fisica. La ricerca ha scoperto che una salute mentale positiva può ridurre il rischio di infarto e ictus. D'altra parte, una cattiva salute mentale, è collegata a problemi come: aumento dello stress, disturbi del sonno e uso di sostanze. Se la salute mentale va incontro ad una sofferenza, è possibile sentirsi sopraffatti più facilmente, avere difficoltà a mantenere le relazioni e sperimentare una bassa autostima. Lo sapevate che…ogni anno, il 10 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Può cambiare nel tempo? La Salute Mentale può cambiare nel tempo? La salute mentale di una persona può cambiare nel tempo, in base all'intervento di alcuni fattori caratterizzanti le condizioni di vita quotidiana. Ricordiamo, infatti, che la salute mentale si riferisce non solo al benessere emotivo, ma anche al modo in cui le persone pensano e si comportano. Quando le richieste poste ad una persona superano le sue risorse e capacità di far fronte, la sua salute mentale potrebbe risentirne. Ad esempio, se qualcuno lavora per molte ore, si prende cura di un familiare o si trova in difficoltà economiche, potrebbe sviluppare problemi di salute mentale. Cosa influenza la Salute Mentale Soddisfazione della vita: la capacità di una persona di godersi la vita è spesso usata come indicatore di salute e benessere mentale. Spesso, è definita come il grado in cui una persona gode degli aspetti più importanti della propria vita. Tra i fattori che svolgono un ruolo importante nella soddisfazione della vita rientrano: senso di realizzazione e di appartenenza, autonomia, percezioni positive di sé, coltivare buone relazioni ed essere attivi nel lavoro e nel tempo libero.

Resilienza: consiste nella capacità di riprendersi dalle avversità. Le persone resilienti tendono anche ad avere una visione positiva della loro capacità di affrontare le sfide e cercare supporto sociale quando ne hanno bisogno. Coloro che sono più resilienti sono più in grado non solo di far fronte allo stress, ma di prosperare anche di fronte ad esso.

Supporto: il supporto sociale è importante per una salute mentale positiva. La solitudine è collegata a problemi di salute fisica e mentale tra cui malattie cardiovascolari, depressione, problemi di memoria, abuso di droghe, abuso di alcol e alterata funzione cerebrale. Le diminuzioni del sostegno sociale causate da cambiamenti nella vita come andare all'università, affrontare avversità sociali, cambiare lavoro o divorziare possono avere un impatto negativo sulla salute mentale. Fortunatamente, la ricerca suggerisce che non è necessariamente il numero di connessioni di supporto che si hanno ad essere importanti, bensì la qualità di queste relazioni.

Flessibilità: avere aspettative rigide a volte può creare ulteriore stress. La flessibilità emotiva può essere importante quanto la flessibilità cognitiva. Le persone mentalmente sane provano una serie di emozioni e si permettono di esprimere questi sentimenti, mentre altre spengono certi sentimenti, trovandoli inaccettabili. La mancanza di flessibilità psicologica è stata collegata ad alcuni tipi di psicopatologia, mentre la ricerca suggerisce che una maggiore flessibilità è collegata ad un migliore equilibrio vitale e ad una migliore resilienza. Fattori di rischio Molti fattori contribuiscono ai problemi di salute mentale tra cui: Discriminazione: essere trattati ingiustamente a causa di caratteristiche personali come età, razza, etnia, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere è collegato ad un aumento dell'ansia e della depressione.

Esperienze di vita, come traumi o abusi: episodi traumatici sono collegati ad ansia, depressione, cambiamenti di umore (aumento della rabbia e irritabilità), sentimenti di disperazione e disturbo da stress post-traumatico.

Storia familiare di malattia mentale: la ricerca suggerisce che una varietà di malattie mentali tende a ricorrere tra componenti della stessa famiglia, come il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), il disturbo bipolare, il disturbo depressivo maggiore e la schizofrenia.

Condizioni mediche: le malattie, in particolare quelle croniche che costringono una persona a modificare il proprio stile di vita, possono creare disagio psicologico (soprattutto depressione).

Bassa autostima: avere una bassa autostima spesso significa che non credi di essere degno di essere felice o di avere relazioni positive. Le persone con bassa autostima corrono un rischio maggiore di sviluppare disturbi da uso di sostanze, ansia e depressione.

: avere una bassa autostima spesso significa che non credi di essere degno di essere felice o di avere relazioni positive. Le persone con bassa autostima corrono un rischio maggiore di sviluppare disturbi da uso di sostanze, ansia e depressione. Scarse abilità sociali: avere scarse abilità sociali è legato alla solitudine e all'aumento dei livelli di stress, nonché al peggioramento della salute fisica.

Campanelli d’allarme Salute Mentale: come capire se è presente un problema? Shutterstock L'esperienza di uno o più dei seguenti sentimenti o comportamenti può essere un segnale di avvertimento precoce di un problema di salute mentale: Mangiare o dormire troppo o troppo poco

Allontanarsi dalle persone e dalle solite attività

Avere poca o nessuna energia

Sentirsi insensibili o come se niente conta

Avere dolori inspiegabili

Sentirsi impotenti o senza speranza

Fumare, bere o usare droghe più del solito

Sentirsi insolitamente confusi, smemorati, nervosi, arrabbiati, sconvolti, preoccupati o spaventati

Urlare o litigare con la famiglia e gli amici

Vivere gravi sbalzi d'umore che causano problemi nelle relazioni

Avere pensieri e ricordi persistenti che non puoi toglierti dalla testa

Ascoltare voci o credere a cose che non sono vere

Pensare di fare del male a sé o agli altri

Essere incapaci di svolgere attività quotidiane come prendersi cura dei propri figli o andare al lavoro o a scuola

Disturbi Mentali Salute mentale e disturbi mentali non sono concetti opposti, così come la salute mentale non va interpretata solo come l'assenza di disturbo mentale. Salute Mentale e disturbi mentali: concetti e differenze Sebbene i termini siano spesso usati in modo intercambiabile, cattiva salute mentale e malattia mentale non sono la stessa cosa e non dovrebbero essere confusi. La salute mentale si riferisce, in realtà, allo stato di benessere emotivo, psicologico e sociale di una persona, indipendentemente dal fatto che abbia o meno una condizione psichiatrica. I disturbi mentali sono, invece, condizioni gravi, occasionali o di lunga durata, che possono influenzare il pensiero, l'umore e il comportamento. Pertanto, una persona può sperimentare scarsi livelli di salute mentale e non ricevere una diagnosi per un disturbo mentale. Allo stesso modo, una persona a cui è stata diagnosticata una malattia mentale - come schizofrenia, disturbo bipolare o depressione maggiore - può vivere periodi di benessere fisico, mentale e sociale, nei limiti dei sintomi dolorosi, angoscianti o debilitanti. Ricorda! L'assenza di un disturbo mentale non significa necessariamente presenza di una buona salute mentale.