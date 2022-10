Salute Mentale: perché è importante e cosa fare per non trascurarla

Perché la Salute Mentale è importante? La salute mentale è una parte integrante della salute e del benessere, che determina il modo in cui pensiamo, sentiamo e agiamo dal punto di vista psicologico, emotivo e sociale. Si tratta di un aspetto spesso trascurato, ma che può avere, in realtà, un profondo impatto su tutte le aree nostra della vita: la salute mentale influenza il modo in cui gestiamo lo stress, realizziamo le proprie capacità, ci relazioniamo con gli altri ed attuiamo delle scelte, oltre ad essere fondamentale per lo sviluppo personale. Considerando il ruolo che la salute mentale gioca, è importante proteggere e migliorare il benessere psicologico usando misure appropriate. Inoltre, poiché circostanze diverse possono influire sulla salute mentale, evidenzieremo i fattori di rischio e i segni che potrebbero indicare un disagio, senza tralasciare tutti i vantaggi di averla nella sua forma migliore. Ricorda! La salute mentale è alla base delle nostre capacità individuali e collettive di prendere decisioni, costruire relazioni e plasmare il mondo in cui viviamo.

Fattori di rischio per una cattiva Salute Mentale La salute mentale è descritta come uno stato di benessere in cui una persona è in grado di far fronte ai normali stress della vita. Questo stato consente di lavorare in modo produttivo e permette di contribuire significativamente alla propria comunità. Tuttavia, esistono diverse circostanze che possono influenzare la capacità di gestire alcuni cambiamenti o "imprevisti". Ad esempio, si potrebbe avere a che fare con una situazione difficile, come cercare di gestire una malattia cronica, prendersi cura di un parente malato o affrontare problemi finanziari. La situazione potrebbe logorare e sopraffare la propria capacità di affrontarla, peggiorando la salute mentale. Cosa influenza negativamente la Salute Mentale? I fattori elencati di seguito possono influenzare il benessere mentale e potrebbero aumentare il rischio di sviluppare disturbi psicologici: Ambiente: un forte contributo al benessere mentale viene fornito dall'ambiente abituale a cui si trova esposta una persona. Circostanze ambientali avverse possono causare effetti negativi sul benessere psicologico. Ad esempio, le condizioni meteorologiche possono influenzare un aumento dei casi di suicidio; allo stesso modo, l'esperienza diretta di disastri naturali può aumentare le possibilità di sviluppare un disturbo da stress post-traumatico. In alcuni casi, l'inquinamento atmosferico può produrre effetti negativi sui sintomi della depressione. Al contrario, vivere in un ambiente sociale positivo può fornire protezione contro i problemi mentali.

Biologia: il proprio assetto biologico (geni, neurotrasmettitori ecc.) può influenzare lo stato di benessere mentale. Ad esempio, è stato riscontrato che un certo numero di disturbi di salute mentale ricorrono tra membri della stessa famiglia. Questi includono condizioni come autismo, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, disturbo bipolare, depressione e schizofrenia.

Stile di vita: comportamenti e abitudini possono avere un impatto sulla salute mentale. Fumo, dieta sregolata, consumo di alcol, uso di sostanze e comportamenti sessuali rischiosi possono causare danni psicologici e predisporre a disturbi come la depressione.

Traumi o abusi infantili: quando un bambino subisce aggressioni fisiche, violenze sessuali, abusi emotivi o abbandono durante la crescita, può portare a un grave disagio mentale ed emotivo. L'abuso aumenta il rischio di sviluppare disturbi mentali come depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico o disturbi della personalità.

Segni a cui prestare attenzione Problemi di Salute Mentale: quali sono i segnali? Quando la salute mentale è compromessa, non è sempre evidente all'individuo o a chi lo circonda. Tuttavia, ci sono alcuni segnali di pericolo a cui prestare attenzione, che possono significare cambiamenti negativi per il benessere. Questi includono: Cambiamento nelle abitudini alimentari, sia in eccesso che in difetto

Notevole riduzione dei livelli di energia

Essere più solitari e rifuggire dagli altri

Avere una sensazione di disperazione persistente

Consumare alcol, tabacco o altre sostanze più del solito

Sperimentare confusione, rabbia, senso di colpa o preoccupazione inspiegabili

Manifestare forti sbalzi d'umore

Entrare in contrasto con la famiglia e gli amici

Pensare all'autolesionismo o causare danni agli altri

Benefici di una buona Salute Mentale Quando il benessere psicologico ne risente, può causare comportamenti negativi che possono non solo incidere sulla salute personale, ma possono anche compromettere le relazioni con gli altri. Di seguito, sono riportati i principali vantaggi di una buona salute mentale. Una maggiore capacità di far fronte ai fattori di stress della vita Quando gli stati mentali ed emotivi sono ai massimi livelli, le sfide della vita possono essere più facili da superare. Laddove alcol o droga, isolamento, capricci o litigi possono essere stati adottati per gestire controversie relazionali, problemi finanziari, sfide lavorative e altri problemi della vita, uno stato mentale stabile può incoraggiare meccanismi di coping più sani. Un'immagine di sé positiva La salute mentale è fortemente correlata ai sentimenti personali su se stessi. Il benessere mentale generale gioca un ruolo nell'autostima e, spesso, il senso di fiducia può essere un buon indicatore di uno stato mentale sano. Una persona la cui salute mentale sta prosperando è probabile si concentri su queste qualità e, generalmente, manifesterà ambizioni per mantenere una vita sana e felice. Relazioni più sane Se la salute mentale è buona, si potrebbe essere più in grado di fornire ad amici e famiglia tempo, affetto e supporto di qualità. Quando non si è in difficoltà emotiva, può essere più facile presentarsi e sostenere le persone a cui tieni. Migliore produttività Affrontare la depressione o altri disturbi di salute mentale può influire sui livelli di produttività. Quando ci si sente mentalmente forti, è più probabile sentirsi in grado di lavorare in modo più efficiente e fornire un lavoro di qualità superiore. Maggiore qualità della vita Quando il benessere mentale prospera, la qualità della tua vita può migliorare. Questo può dare spazio, per esempio, a nuovi hobby, al desiderio di fare nuove conoscenze o al viaggiare in nuove città.