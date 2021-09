Salute del cuore: quali esami diagnostici fare?

Il primo step, in caso si sospetti di anomalie o patologie cardiache è sempre quello di sottoporsi a controlli preventivi. La visita dallo specialista è fondamentale per capire quali siano i sintomi riferiti dal paziente, lo stile di vita, le malattie pregresse e la familiarità con altre patologie. Il medico durante la visita controllerà la pressione e il respiro, e la frequenza cardiaca . Da una valutazione fisica, inoltre, potranno essere osservate vene o rigonfiamenti agli arti inferiori, gonfiore al collo, gambe e addome dove possono essere presenti ristagni di liquidi. A questo punto, dopo un quadro generale, potranno essere prescritti esami del sangue e visite più approfondite.

Esami del sangue specifici

Oltre al profilo lipidico, il medico specialista prescriverà alcuni esami pi approfonditi come il dosaggio degli elettroliti, della proteina C reattiva (PCR), del fibrinogeno e del peptide natriuretico cerebrale. Il dosaggio degli elettroliti comprende: sodio, potassio, cloro, calcio, fosforo e magnesio. La proteina C reattiva (PCR) è una proteina epatica, i cui valori aumentano in circolo in caso di infiammazione o infezione. Il fibrinogeno è correlato alla coagulazione: se in eccesso può aumentare il rischio di trombosi. La formazione di un coagulo all'interno delle arterie, infatti, può causare infarto ed ictus. Il peptide natriuretico cerebrale è una proteina prodotta principalmente dal cuore, che contribuisce all'eliminazione dei liquidi in eccesso e all'espulsione del sodio attraverso l'urina. Se i livelli di questa proteina sono particolarmente elevati indicano una alterazione nel lavoro della pompa, che ostacola l'eliminazione dei liquidi e causa lo scompenso cardiaco.

Utili per la valutazione di eventuali danni a carico del muscolo cardiaco sono anche i valori della troponina (assieme a creatinchinasi e mioglobina), per valutare un danno al muscolo cardiaco, e dell'omocisteina per valutare i rischidi disturbi cardiovascolari aterosclerotici.