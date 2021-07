Salute del Cuore: Come Difenderla in Estate

Introduzione Caldo, afa, umidità, aria condizionata, esposizione al sole: in estate l'intero organismo e l'apparato cardiovascolare in particolare sono esposti a grande stress. Per questo, è fondamentale prestare attenzione, anche se non si soffre di problematiche cardiache. I cardiologi suggeriscono una serie di regole utili a tutti per proteggere la salute del cuore in estate.

Perché la salute del cuore in estate è minacciata La salute del cuore in estate è messa a rischio soprattutto dalla vasodilatazione, che si può associare a un abbassamento della pressione arteriosa e a un incremento della frequenza cardiaca. Ecco perché anche le persone sane possono essere soggette a tachicardia. Ovviamente per i soggetti che soffrono già di disturbi cardiovascolari i pericoli aumentano. Oltre che alle alte temperature e all'afa eccessiva, bisogna fare attenzione alle brusche variazioni termiche, quelle che si verificano per esempio quando si passa da ambienti esterni molto caldi a ambienti interni freddi per via dell'aria condizionata e viceversa. In queste situazioni, infatti, il sistema di termoregolazione è chiamato a un lavoro impegnativo e rapido. Ebbene, questo stress può riflettersi in maniera negativa anche sul cuore. È la stessa ragione per cui si sconsiglia di buttarsi in mare o in piscina dopo che si è stati esposti a lungo al sole: se si è molto accaldati e l'acqua è fredda può subentrare un pericoloso shock termico. I pericoli aumentano se si è mangiato da poco e, dunque, a livello dello stomaco è presente molto sangue: se esso si raffredda di colpo, può insorgere una congestione. Attenzione anche agli sforzi fisici. Quando si fa sport in giornate calde e umide, il processo di disidratazione tende ad accelerare. Se non si reintegrano i liquidi persi, dunque, possono comparire diversi malesseri. Anche il cuore può affaticarsi.

Più attenzione se si soffre di pressione alta Chi soffre di ipertensione deve prestare ancora più attenzione. È importante che controlli i valori con maggiore frequenza del solito. E che non si rechi in montagna senza aver chiesto prima il consiglio del medico. Infatti, in alta quota l'aria è meno ricca di ossigeno: il cuore tende a compensare questa condizione con un aumento della frequenza dei battiti cardiaci (tachicardia) e con l'aumento della pressione, lavorando di più.