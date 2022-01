Salmonellosi: le regole del Ministero della Salute

Introduzione

La Salmonella è un genere di batteri responsabile di una delle infezioni gastrointestinali più comuni nell'uomo: la salmonellosi. Il rischio di insorgenza di questa malattia è correlato soprattutto al consumo di cibi contaminati durante la conservazione e la manipolazione. Gli alimenti come pollame, uova e derivati, la carne di maiale ed il pesce crudo, sono causa di salmonellosi. I sintomi delle infezioni variano, e comprendono semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, crampi addominali, vomito e diarrea) fino a forme più gravi, che riguardano specialmente soggetti già debilitati.

La salmonella si sviluppa e prolifera soprattutto all'interno dell'apparato gastrointestinale di alcuni animali, principalmente pollame e maiali che eliminano il batterio con le feci che, a loro volta, possono contaminare certi alimenti come, appunto, le uova, la carne, il latte non pastorizzato e i loro derivati. Non solo, l'infezione può essere veicolata anche maneggiando utensili da cucina o a causa di scarsa igiene.