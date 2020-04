Per l'uomo, il rischio di contrarre questa malattia è associato soprattutto all' ingestione di cibi contaminati durante la conservazione e la manipolazione. Gli alimenti di origine avicola, in particolare uova e derivati, e la carne di maiale sono una frequente causa di salmonellosi.

Le salmonelle non tifoidee o " salmonelle minori " sono, invece, più comuni. In questi casi, le manifestazioni sono normalmente confinate a livello gastrointestinale; inoltre, i batteri responsabili non sono prerogativa dell'uomo, ma coinvolgono anche molti animali, inclusi quelli allevati a scopo alimentare.

La febbre tifoide e il paratifo rappresentano delle patologie piuttosto gravi, sostenute dai batteri Salmonella typhi e Salmonella paratyphi. Queste infezioni interessano esclusivamente l'uomo e sono diffuse soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, mentre sono rare in Italia e negli altri Paesi industrializzati.

Per quanto riguarda l'uomo, come anticipato, esistono diversi batteri del genere Salmonella in grado di provocare malattie infettive, ma non sono tutti egualmente "aggressivi".

Tra i numerosissimi sierotipi - 2000 all'incirca - in cui possono essere distinte le salmonelle, le varianti più pericolose per l'uomo sono "solo" una cinquantina. I sierotipi Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis sono i più frequentemente diffusi nell'uomo e negli animali (in particolare, nel pollame), pertanto sono considerate " salmonelle zoonotiche ".

I batteri del genere Salmonella presentano una forma bastoncellare e sono mobili per la presenza di flagelli . Si sviluppano bene sia a temperatura ambiente, che all'interno dell'organismo umano, ma non tollerano le alte temperature e pH acidi (valori inferiori a 5.5).

Virus intestinali e Salmonella sono i più comuni agenti delle tossinfezioni; le più frequenti intossicazioni , invece, sono quelle dovute a tossine dei batteri Stafilococco aureus e Bacillus cereus . Un discorso a parte merita invece il Clostridium botulinum , responsabile della più grave (ma per fortuna non frequente) intossicazione alimentare : il botulismo. Gli alimenti e le bevande possono favorire la trasmissione di altre malattie infettive, tra cui si ricordano: colera , epatite virale di tipo A, tifo addominale e paratifo.

Per questi motivi, per cercare di limitare l'aumento dei casi, è importante adottare precise norme di carattere preventivo.

La salmonellosi colpisce ogni anno oltre 90.000 europei, ma l'incidenza è attualmente in aumento in quasi tutti i Paesi industrializzati.

La Salmonella si trova più di frequente in alimenti come uova, maionese , latte non pastorizzato , pollame, carni di maiale, hamburger , pesci e molluschi cresciuti in acque contaminate.

A facilitare il contagio contribuisce il fatto che l'alimento contaminato da Salmonella non presenta odori o sapori anormali e non desta quindi sospetti.

In particolare, è frequente la contaminazione crociata, ad esempio tra cibi crudi e cotti, o tra carni e vegetali; tale contaminazione avviene in seguito ad errori di manipolazione e conservazione, ad esempio utilizzando gli stessi utensili per lavorare gli alimenti crudi e quelli già cotti.

L'infezione da Salmonella si trasmette per via oro-fecale , quindi ogni qualvolta dalle feci di un animale infetto il batterio riesce a giungere in qualche modo nel cavo orale di un individuo sano. La Salmonella può essere contratta, quindi, attraverso l' ingestione di cibi o bevande contaminate , direttamente o indirettamente, da feci di animali o di persone infette.

Come arriva dunque il batterio nello stomaco dell'uomo? L'infezione da Salmonella è provocata da tre principali veicoli di trasmissione: alimenti , acqua e piccoli animali domestici ; in tutti i casi, se uno di questi viene a contatto con le feci di un animale infetto, si contamina a sua volta.

Sintomi e Conseguenze

Come si manifesta la Salmonellosi?

La salmonellosi si manifesta con un insieme di disturbi che possono avere intensità e serietà differenti a seconda dei casi.

La gravità della malattia dipende, inoltre, dalla virulenza del sierotipo infettante, dal numero di microrganismi ingeriti (carica batterica), dai fattori di resistenza all'infezione e dalle condizioni di salute dell'ospite.

In particolare, bassi livelli di acidità gastrica favoriscono l'attecchimento e la proliferazione dei patogeni, con la conseguente comparsa di diarrea. In altre parole, se i batteri non vengono neutralizzati dalla secrezione acida dello stomaco, l'organismo risponde con un altro meccanismo di difesa per eradicare i patogeni; tale difesa consiste nella spiacevole, ma utile scarica diarroica. I soggetti in cura con farmaci inibitori della pompa protonica, ad esempio per problemi di reflusso od ulcera peptica, potrebbero quindi essere più esposti al rischio salmonellosi.

Le persone in buona salute riescono a contrastare meglio l'azione della Salmonella, specialmente quando l'infezione è contratta per via orale e la quantità di cibo contaminato ingerito è esigua, pertanto possono presentare lievi sintomi. Nella situazione contraria, cioè quando si viene esposti a grandi quantità di Salmonella (anche per contatto) e l'organismo è debilitato, la salmonellosi ha più probabilità di manifestarsi e può essere anche di forte intensità dal punto di vista sintomatologico.

Salmonella: quali sono i sintomi?

L'infezione da Salmonella primitiva, cioè con esclusiva localizzazione al tratto gastrointestinale (detta "salmonellosi minore"), provoca gastroenteriti; solo nei casi più gravi determina setticemia con manifestazioni extra-intestinali (artriti, osteomieliti, polmoniti, meningiti, endocarditi ecc.).

La Salmonella provoca tipicamente:

Possibile è anche la presenza di:

Sintomi Salmonella: dopo quanto tempo

Normalmente, i sintomi della salmonellosi fanno la loro comparsa dopo circa 12-72 ore dall'ingestione del cibo contaminato o, comunque, dall'esposizione al batterio. Questo breve periodo è il cosiddetto tempo di incubazione, durante il quale la Salmonella si riproduce nell'intestino.

Infezioni invasive da Salmonella

Bambini, anziani e soggetti particolarmente debilitati possono accusare quadri clinici più gravi e manifestazioni extra-intestinali, come: polmonite, endocardite e pielonefrite.

Se la Salmonella riesce a migrare nel circolo ematico, può causare batteriemia o infezioni focali a carico, per esempio, di ossa e meningi.

Le possibili conseguenze di queste varianti invasive di salmonellosi comprendono:

La mortalità per salmonellosi è estremamente bassa; più a rischio sono i neonati ed i lattanti, le persone anziane e quelle già debilitate da altre malattie, come i malati di AIDS.

Quanto dura la Salmonella

L'intensità dei sintomi appena descritti è variabile, ma la salmonellosi si risolve, in genere, nel giro di 4-7 giorni. Forme sistemiche gravi possono colpire soggetti a rischio quali neonati, anziani, immunodepressi e rendere necessaria l'ospedalizzazione.