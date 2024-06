Salire le scale allunga la vita: cosa dice lo studio?

I ricercatori hanno raccolto e confrontato i dati ottenuti da studi precedenti con focus sull'attività di salire le scale, indipendentemente dal numero di rampe e dal ritmo. Il campione di partecipanti è stato decisamente ampio: 480.479 soggetti, sia sani che con patologia cardiaca pregressa come infarto, di età compresa tra 35 e gli 84 anni.

E' risultata una evidente correlazione tra il salire le scale e la longevità, tradotta in una riduzione del 24% del rischio di morte in generale per cause patologiche eterogenee, e a una riduzione del 39% di morire per malattie cardiovascolari, ma anche al rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari, come infarto e ictus.