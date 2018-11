Nei casi più severi, il terrore di non poter pulire sé stessi o il luogo in cui si vive si traduce in una grave angoscia , che può sfociano in crisi d'ansia e/o attacchi di panico in piena regola, con sudorazione fredda , aumento della frequenza cardiaca ( tachicardia ), nausea, mancanza di respiro e senso di soffocamento.

La rupofobia non è da confondere con l'eccessivo scrupolo che alcune persone dimostrano durante la pulizia quotidiana della loro casa. Si tratta, infatti, di una vera e propria patologia: al solo pensiero di entrare in contatto con qualcosa di sporco , le persone che ne soffrono manifestano ansia e disagio, tanto da mettere in atto una serie di rituali ossessivi . Il paziente adotta questi comportamenti per tenere a distanza le situazioni che lo possono far star male ( strategie di evitamento ).

Se non viene trattata, la rupofobia conduce a sviluppare ossessioni ed idee di contaminazione, tali da manifestare preoccupazioni ipocondriache. Quest'ultime possono indurre, in particolare, la persona a sottoporsi ad esami clinici invasivi e costosi.

Nelle forme più lievi, la persona può essere molto attenta a tutte le norme di pulizia e necessita di sentirsi sempre in ordine. In tal caso, la rupofobia si manifesta più come un fastidio, un disagio, un malumore e un'incapacità di rilassarsi.

Sintomi somatici della Rupofobia

La rupofobia non si ferma al semplice gesto del pulire. Come si verifica anche in altre fobie, infatti, qualsiasi situazione stressante o angosciosa innesca una paura che porta a un comportamento definito di "lotta o fuga": il corpo sta rispondendo allo stimolo fobico con un'espressione estrema dell'istinto di sopravvivenza, che si traduce in una risposta anormale a livello emotivo, evidente per il manifestarsi dei sintomi somatici. In altre parole, la mente interpreta il pensiero di essere esposti allo sporco come una minaccia, quindi prepara automaticamente il corpo ad allontanarsi da questo potenziale pericolo. Quest'eccessiva reazione è uno dei segni più chiari che una persona è vittima di un disturbo fobico.

I sintomi fisici che la rupofobia può comportare comprendono:

Rupofobia: possibili conseguenze

La rupofobia può limitare notevolmente la vita di chi ne soffre, in quanto può influenzare molteplici attività e contesti, come il lavoro o le relazioni, oltre a causare un disagio significativo nella quotidianità. Le persone affette da rupofobia dedicano all'igiene della casa molto più tempo del normale, in quanto devono rispondere all'esigenza di pulire più a fondo (ad esempio, con disinfettanti) e più spesso di quanto sia necessario. Quest'abitudine spesso si traduce in dermatiti irritative per il contatto ricorrente con le sostanze chimiche contenute nei detergenti.