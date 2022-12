Rughe e Postura: quale relazione?

Cosa sono le Rughe: le basi Le rughe rappresentano il segno più significativo dell'invecchiamento cutaneo. Dal punto di vista morfologico, queste appaiono come solchi lineari della pelle, che variano nel numero e nella profondità. In generale, le rughe si possono formare: Come conseguenza di una dermocontrazione (dovuta alla diminuzione della capacità dei muscoli mimici del viso di decontrarsi);

Come risultato dell'atrofia della cute e della degradazione delle fibre elastiche. I fattori che favoriscono la formazione delle rughe possono essere intrinseci ed estrinseci: i primi sono determinati dalla genetica, mentre i secondi sono diretta conseguenza del rapporto tra rughe e ambiente esterno (es. clima, esposizione ai raggi UV), dieta e assetto ormonale. Tra le cause principali delle rughe ricordiamo anche i movimenti muscolari e la forza gravitazionale. Oltre a questi elementi c'è un nemico della longevità che si tende spesso a sottovalutare: la cattiva postura.

Tech neck Come la flessione del collo sullo smartphone favorisce le rughe Un esempio di cattiva postura che favorisce o peggiora l'aspetto delle rughe è il "tech neck", il cosiddetto "collo tecnologico", che costringe alla flessione continua del capo: mento in giù, spalle ricurve in avanti e collo tirato per mantenere gli occhi su cellulari e tablet è una delle posizioni più dannose, poiché predispone alla formazione di pieghe innaturali ed al rilassamento dei tessuti della parte bassa del viso. Oltre ad essere considerato come una potenziale ragione per l'insorgenza precoce delle rughe orizzontali del collo, le frequenti e prolungate flessioni del collo accentuano, in combinazione con la gravità che contribuisce alla lassità dei tessuti e alla fisiologica perdita di collagene, i segni dell'invecchiamento sul viso. Come risultato, il costante ripiegamento della pelle dovuto a questo movimento ripetitivo provoca rughe, doppio mento e problemi di cedimento. Se il problema viene trascurato, l'effetto cumulativo dell'avanzare dell'età con i danni dei raggi UV, la perdita di elastina e collagene, la postura sbagliata e l'intervento di altri fattori, questi segni possono divenire più marcati e permanenti.