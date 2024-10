Rottura capillari occhio: quali sono le cause e quando è grave?

Diversi fattori possono aumentare la fragilità dei capillari dell'occhio. Ad esempio, questo fenomeno può rappresentare un effetto collaterale di farmaci anticoagulanti, come l'aspirina ( acido acetilsalicilico ) e il warfarin . Anche se raro, l'erba di San Giovanni, il ginkgo biloba , lo zenzero ed il pepe di Cayenna possono aumentare il rischio, se assunti in dosi elevate.

Il versamento di sangue sottocongiuntivale è spesso determinato da motivi minori e non preoccupanti, come nel caso di un colpo di tosse o uno sforzo che hanno determinato un'eccessivo incremento di pressione.

Di solito, il fenomeno si presenta come una chiazza ematica sotto la superficie congiuntivale trasparente. Il sangue inizialmente appare di colore rosso acceso; più tardi, il versamento può diffondersi e la macchiolina tende a diventare verde o gialla, in maniera simile ad un livido .

La rottura dei capillari dell'occhio a livello della sclera (parte bianca dell'occhio) non provoca, in genere, problemi di vista o rilevante disagio, nonostante il suo aspetto visibile e l'insorgenza di sintomi lievemente fastidiosi .

Le varie cause che provocano la rottura capillare dell'occhio tracciano un quadro sintomatologico leggermente differente per ciascun fenomeno.

Cosa fare?

Nella maggior parte dei casi, il trattamento non è necessario: la rottura dei capillari dell'occhio si risolve spontaneamente entro 1-3 settimane.

Talvolta, però, il disturbo può diventare frequente e/o protrarsi oltre questo periodo, segnalando una condizione sottostante più grave (es. diabete, patologie vascolari, disturbi della coagulazione ecc.). Se il problema persiste oltre i 14 giorni, è indispensabile consultare il medico per capirne le cause e ricorrere all'intervento più adatto al caso.

Come si cura la rottura dei capillari dell'occhio?

In assenza d'infezione o trauma significativo, la rottura dei capillari a livello sottocongiuntivale è una condizione che non richiede alcun tipo di trattamento specifico. In genere, la perdita di sangue è autolimitante e si risolve in due o tre settimane, senza complicanze nel lungo termine.

Se il paziente avverte fastidio o dolore, il medico può indicare l'uso di farmaci analgesici. Anche le lacrime artificiali possono contribuire a ridurre eventuali irritazioni.

I pazienti in terapia con aspirina o anticoagulanti dovrebbero rivolgersi al medico per determinare se è sicuro continuare ad assumere questi farmaci, durante il processo di guarigione. Se l'emorragia sottocongiuntivale è dovuta a un trauma, possono essere necessarie ulteriori misure mediche, per promuovere il recupero.

Nel caso fosse presente un'infezione, possono essere prescritti colliri o pomate antibiotiche.

Per quanto riguarda la rottura dei capillari dell'occhio a livello vitreale o retinico, invece, è fondamentale rivolgersi all'oculista di fiducia per avere ben chiaro il piano di intervento in base al singolo caso e all'entità del problema. Di solito, si ricorre a farmaci antiemorragici o alla chirurgia laser rivolta ai vasi sanguigni danneggiati.

Rottura capillari occhio: rimedi naturali

Per favorire la guarigione della rottura dei capillari dell'occhio e favorire il riassorbimento dell'emorragia si può intervenire sulle proprie abitudini alimentari, per esempio consumando cibi che contengono flavonoidi, presenti nei frutti di bosco, negli agrumi e nella vite rossa.

Durante il recupero, è meglio evitare di assumere sostanze che potrebbero portare alla dilatazione dei capillari, come alimenti piccanti e molto caldi, alcolici, caffè e bevande gassate.