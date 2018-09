Come si cura la Rosolia in Gravidanza?

Al momento, non esiste una terapia specifica per la rosolia in gravidanza o per ridurre la trasmissione materno-fetale. In altre parole, bisogna aspettare che la malattia faccia il suo corso. Nel frattempo, è consigliato il riposo a letto, insieme a una dieta leggera, ricca di liquidi.

Solo in particolari situazioni di rischio il ginecologo valuterà l'opportunità di ricorrere all'immunizzazione passiva, somministrando immunoglobuline specifiche anti-rosolia, per potenziare le difese immunitarie e ridurre, in caso di infezione, la probabilità che questa venga trasmessa al feto.