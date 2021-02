Risvegli Notturni: Cause del Sonno Interrotto e Come Riaddormentarsi

Cosa Sono

Risvegli Notturni Frequenti: Cosa Sono?

Quando si pensa al sonno e alla salute, è comune concentrarsi soprattutto sulla quantità di riposo, cioè se riusciamo a dormire per il numero di ore di sonno raccomandate.

Nonostante il tempo totale sia indubbiamente importante per considerare buono il riposo notturno, è altrettanto fondamentale tenere conto la continuità, la stabilità (cioè la capacità di evitare le interferenze e le interruzioni del sonno) e la profondità del sonno.

Continuità del Sonno: Perché è importante?

Affinché la dormita sia ristoratrice, è essenziale che non venga interrotta da pause più o meno lunghe. Quando si verificano dei microrisvegli, anche inconsciamente, il giorno dopo ci si sentirà inevitabilmente stanchi, assonnati e non così energici.

Una ricerca scientifica ha dimostrato una correlazione tra la continuità del sonno e la qualità del sonno percepita: se durante la notte, non si verificano risvegli, il sonno è valutato soggettivamente come ristoratore. Di contro, il sonno interrotto o frammentato può contribuire all'insonnia, alla privazione del sonno, alla sonnolenza diurna e alle numerose altre potenziali conseguenze di un riposo insufficiente.

Profondità del Sonno

Oltre la continuità e alla stabilità del riposo notturno è importante che nel corso della notte si susseguono tutte le fasi del sonno:

Nella prima parte, il sonno non-REM (NREM) è caratterizzato da un incremento della profondità del sonno. Costituisce circa il 75-80% del tempo totale di sonno nei soggetti adulti;

(NREM) è caratterizzato da un incremento della profondità del sonno. Costituisce circa il 75-80% del tempo totale di sonno nei soggetti adulti; Nell'ultima parte il sonno REM, che corrisponde a circa il 20% del tempo totale di riposo.

Nota: le fasi del sonno non si verificano una sola volta a notte, ma si alternano più volte per un totale di 5-6 cicli completi della durata di 90-100 minuti. Quando si va a letto, la prima parte del sonno è profondo e difficilmente in questa fase del riposo ci si risveglia. All'incirca dopo le prime tre ore dall'addormentamento, il sonno diventa più leggero ed è questo il momento in cui, se intervengono cause interne od esterne, si verificano i risvegli notturni.