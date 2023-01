Risonanza Magnetica al Ginocchio: quando farla e quanto costa?

Ciò la rende un test di assoluta rilevanza in numerosi campi della medicina: dalla traumatologia all' oncologia , passando per l'ortopedia, la gastroenterologia, la cardiologia ecc.

La risonanza magnetica , il cui nome per esteso sarebbe risonanza magnetica nucleare , è un esame diagnostico che permette di visualizzare l'interno del corpo umano, senza il ricorso a incisioni chirurgiche o radiazioni ionizzanti , ma grazie a campi magnetici e onde radio non nocive.

Attraverso la sua realizzazione, radiologo e ortopedico sono in grado di: stabilire la ragione di problematiche al ginocchio, quali dolore , gonfiore e/o rigidità; diagnosticare infortuni traumatici come per esempio le distorsioni del ginocchio ; individuare lesioni a carico della cartilagine o dei menischi; evidenziare fratture a livello di femore , tibia o rotula ; diagnosticare l' osteomielite ; ecc.

Esiste la possibilità di aumentare la sensibilità e la specificità di una risonanza magnetica al ginocchio, attraverso l'impiego di un mezzo di contrasto , iniettato nel paziente per via endovenosa .

In genere, l'ortopedico o il medico di base prescrive una risonanza magnetica al ginocchio in caso di:

Inoltre, la risonanza magnetica al ginocchio serve ai medici ortopedici , per stabilire se è necessario o meno ricorrere all' artroscopia del ginocchio o a un altro tipo di intervento chirurgico (sempre, ovviamente, sul ginocchio), e per monitorare i progressi di un ginocchio sottoposto a chirurgia.

Se la risonanza magnetica al ginocchio prevede l'uso del mezzo di contrasto, la preparazione all'esame subisce alcune variazioni, rispetto a quanto affermato in precedenza. Infatti, diversamente da quanto accade in occasione di una convenzionale risonanza magnetica al ginocchio, il paziente deve:

Procedura

Come avviene una Risonanza al Ginocchio?

Tipi di apparecchiature per la Risonanza Magnetica al Ginocchio

Il macchinario per la risonanza magnetica al ginocchio può essere il classico apparecchio di forma cilindrica, capace di ospitare al suo interno il paziente, una volta disteso su un apposito lettino scorrevole; oppure può essere un apparecchio di dimensioni decisamente più ridotte, realizzato per ospitare esclusivamente le estremità del corpo (gambe, piedi, braccia ecc.), così da evitare il confinamento del paziente in uno spazio ristretto e in un certo senso "più oppressivo".

Procedura vera e propria

Venendo alla procedura vera e propria, questa ha inizio con la richiesta al paziente, da parte di un tecnico radiologo, di privarsi di ogni oggetto e indumento vietato e con la compilazione di un questionario relativo alle controindicazioni.

Conclusa questa primissima parte, il paziente deve accomodarsi sul supporto che serve a garantire l'esposizione del ginocchio all'apparecchio per la risonanza magnetica nucleare.

Nel caso in cui l'apparecchio diagnostico sia quello classico, il supporto è il già citato lettino; nel caso in cui invece l'apparecchio diagnostico sia quello per le sole estremità del corpo, il supporto è in genere una sorta di poltrona girevole, che permette al paziente di stare in posizione seduta o semiseduta.

Per il posizionamento corretto sul supporto, il paziente può contare sull'aiuto del tecnico radiologo, il quale, nel frattempo o subito dopo, si occupa anche di fornirgli tutte le comodità necessarie (es: cuscini, coperte, tappi per le orecchie ecc.) e le ultime istruzioni fondamentali al corretto svolgimento dell'esame.

Tra le istruzioni indispensabili, merita una segnalazione l'assoluta immobilità a cui si deve attenere il paziente durante l'intera procedura: i movimenti del corpo, infatti, pregiudicano l'accuratezza delle immagini, quindi il buon esito della risonanza magnetica al ginocchio.

Al termine del posizionamento del paziente, può finalmente avere luogo l'accensione del macchinario diagnostico e la conseguente esposizione del paziente ai campi magnetici e alle onde radio.

Si ricorda che le moderne apparecchiature per la risonanza magnetica sono fornite di altoparlanti e telecamere per la comunicazione con il personale medico, il quale, di norma, una volta iniziato l'esame, prende posto in una stanza adiacente a dove risiede il paziente.

La presenza di un sistema di comunicazione garantisce un controllo completo della situazione e la possibilità, a chi si sta sottoponendo alla procedura, di riferire eventuali malesseri o problematiche (N.B: tale evenienza è più diffusa nel caso in cui si ricorra all'uso del classico apparecchio cilindrico per la risonanza magnetica).

Come ogni tipo di risonanza magnetica, anche la risonanza magnetica al ginocchio è rumorosa; ciò spiega per quale motivo, prima dell'accensione del macchinario diagnostico, il paziente riceve i citati tappi per le orecchie.

La risonanza magnetica al ginocchio effettuata con l'impiego del macchinario per le sole estremità del corpo è la soluzione ideale alle persone con claustrofobia: durante la sua esecuzione, infatti, il paziente non è assolutamente confinato in un ambiente ristretto, ma è - per così dire - all'aperto.

Come si svolge la RMN al Ginocchio con Contrasto?

In aggiunta a quanto descritto in precedenza, la risonanza magnetica al ginocchio con mezzo di contrasto comprende anche l'iniezione del mezzo di contrasto. L'iniezione del mezzo di contrasto ha luogo poco dopo l'accomodamento del paziente, qualche minuto prima dell'accensione del macchinario diagnostico.

A occuparsi dell'iniezione è il medico radiologo, in collaborazione con un infermiere professionale.

In genere, il mezzo di contrasto impiegato è a base di gadolinio.

Quanto dura una Risonanza al Ginocchio?

Di solito, la risonanza magnetica al ginocchio dura 20-25 minuti.

L'impiego del mezzo di contrasto, allunga i tempi di qualche altro minuto.

Come vestirsi per una Risonanza Magnetica al Ginocchio?

Per una risonanza magnetica al ginocchio, è consigliabile indossare vestiti larghi e comodi, che si possano togliere o alzare agevolmente.