Riposo pomeridiano e aumento di peso: quando il sonno dopo pranzo fa male

Ne consegue che concedersi delle pause trascorse a dormire per oltre trenta minuti nel pomeriggio, comporta evidenti rischi per la salute. Tra essi, come è stato riscontrato, l'aumento di peso e relartvo aumento della circonferenza vita, laumento dei livelli di glucosio a digiuno, aumento della pressione arteriosa sistolica (Sbp) e pressione arteriosa diastolica. Si è inoltre analizzato come le lunghe sieste erano associate a un ritardo nell'orario di cena e quindi di un ritardo di sonno notturno, con un maggiore apporto energetico a pranzo unito a fumo di sigaretta. Ciò dimostrerebbe il nesso causale tra sonnellini e obesità, con particolare riferimento all'obesità addominale.

Quanto dovrebbe durare la siesta pomeridiana?

Secondo gli studiosi, la durata ideale della siesta pomeridiana sarebbe dai 10 a 30 minuti e non di più, per non rischiare di cadere nella cosiddetta inerzia del sonno, ovvero la fase in cui si dorme molto più profondamente. L'orario, poi, dovrebbe essere compreso tra le 13:00 e le 15:00. Importante è non trascorrere più di mezzora a letto per non svegliarsi con la sensazione di essere intontiti e poco energici, oltre alle conseguenze illustrate dallo studio spagnolo.

Le pause post prandiali che superano le due ore, secondo gli specialisti, finiscono per diventare, se non occasionali ma quotidiane, finiscono per avere decisamente più effetti negativi che positivi e rigeneranti.