Rinorrea (Naso che cola): Cause, Sintomi, Quanto dura e Rimedi

In base all' eziologia , la rinorrea può essere autolimitata (come nel caso, per esempio, del raffreddore) o persistente (es. sinusite cronica ).

La rinorrea è più comunemente indicata come " naso che cola ". In genere, la rinorrea è un sintomo di un problema di salute (es. rinite , sinusite , adenoidite ecc.) o la reazione ad un fattore scatenante ambientale ( polline , muffa , polvere, vapori, inquinanti o altri).

La rinorrea consiste nella fuoriuscita di secrezioni liquide dal naso . Si tratta di un sintomo frequente, che può manifestarsi in qualsiasi periodo dell'anno per svariate cause di natura allergica, infettiva o irritativa, ma raramente è correlato ad una patologia grave.

Cause e Fattori predisponenti

Naso che cola: quali sono le cause della Rinorrea?

In condizioni fisiologiche, le ghiandole annesse alle mucose di naso e seni nasali producono muco. Questa secrezione ha le funzioni di mantenere le pareti delle prime vie respiratorie umide e lubrificate, per facilitare l'eliminazione di agenti esterni che penetrano nell'organismo. Tipicamente, il muco fluisce verso la gola e viene deglutito; tuttavia, quando si sviluppa in eccesso, ad esempio durante un processo infiammatorio, il muco fluisce dal naso o da un seno paranasale verso l'esterno o verso la gola.

In genere, la rinorrea può essere causata da un'affezione nasale, sinusale o sistemica. Tuttavia, il naso che cola può essere anche conseguenza dell'inalazione di sostanze irritanti (come fumo di tabacco, polveri e vapori) e può dipendere da svariati altri motivi: freddo, uso di farmaci, traumi, corpi estranei ecc. Di seguito, sono riportate le cause più comuni della rinorrea.

Rinorrea CON Raffreddore

La rinorrea è un sintomo tipico del RAFFREDDORE: inizialmente le secrezioni nasali sono profuse, acquose e chiare, poi possono diventare più dense, biancastre o giallastre. Per la presenza di questo muco, il naso tende a chiudersi (congestione nasale). La rinorrea nel raffreddore è episodica e si associa ad altri sintomi caratteristici:

Il paziente può manifestare anche malessere, spossatezza, mialgie, artralgie, arrossamento del naso e labbra secche.

Nella SINUSITE, la congestione nasale e è spesso associata a dolore a livello dei seni paranasali (cavità inserite nello spessore delle ossa craniche, a livello della radice del naso e al di sotto delle sopracciglia), rinorrea acquosa o mucopurulenta monolaterale, anosmia, febbre e cefalea.

Anche l'infiammazione delle adenoidi (ADENOIDITE) - formazioni a grappolo costituite da tessuto linfoide, che si trovano nella parte posteriore del naso (rinofaringe) - può provocare rinorrea con secrezione sierosa (nelle forme infettive virali) o muco-purulenta (nelle forme batteriche). L'adenoidite si manifesta prevalentemente in età pediatrica, spesso in associazione con una tonsillite acuta o un'otite media, e comporta febbre, ingrossamento dei linfonodi del collo, ostruzione nasale (la respirazione è prevalentemente orale) e disturbi respiratori durante il sonno (roncopatia e apnee notturne).

La rinorrea (naso che cola) è uno dei potenziali sintomi di COVID-19.

Altre malattie che occorrono prevalentemente nel periodo invernale possono manifestarsi con rinorrea, come:

Rinorrea SENZA Raffreddore

La rinorrea acquosa, profusa ed episodica può derivare da un'ALLERGIA. Solitamente, le riniti allergiche si manifestano anche con starnuti ricorrenti, prurito agli occhi e alla gola, congestione nasale aumento della lacrimazione e arrossamento congiuntivale, cefalea frontale o temporale.

La rinorrea può accompagnare una grave CEFALEA A GRAPPOLO, tipicamente monolaterale. Gli effetti oculari associati sono costituiti da miosi, lacrimazione da un solo lato, arrossamento delle congiuntive e ptosi.

Nella RINITE ATROFICA, la nasale è scarsa, purulenta e maleodorante; l'ostruzione nasale frequente e le croste possono sanguinare se vengono rimosse.

Gocciolamento retronasale acquoso ricorrente, congestione nasale e pallore della mucosa nasale, invece, si riscontrano per effetto della RINITE VASOMOTORIA.

Il naso che cola può riscontrarsi anche come reazione transitoria all'inalazione di un irritante come fumo, polvere o inquinanti, o dalla reazione del corpo ad altri stimoli come il freddo, il pianto, il cibo caldo o piccante. I trigger alimentari comuni sono spezie come pepe nero, curry, aglio, salse piccanti, zenzero e peperoncino in polvere.

La rinorrea, inoltre, può derivare da:

La rinorrea può essere riferibile anche a chirurgia sinusale o cranica e all'uso eccessivo di vasocostrittori nasali (decongestionanti) in spray o gocce (in particolare, se usati per più di cinque giorni possono causare rinorrea da rimbalzo); in quest'ultimo caso, si parla anche di rinite medicamentosa. Altri farmaci possono causare la rinorrea quale effetto collaterale, inclusi: antidepressivi, pillole anticoncezionali, medicinali per il controllo della pressione arteriosa (come ACE inibitori e beta-bloccanti) e per la disfunzione erettile e alcuni farmaci usati per trattare l'ingrossamento della prostata.

Raramente, la rinorrea cronica è dovuta a cisti o tumori (benigni o maligni), più comunemente osservati quando i sintomi colpiscono solo un lato del naso. In particolare, i tumori nasali o sinusale possono produrre una secrezione ematica o sieroematica intermittente e unilaterale, può essere purulenta o maleodorante; si possono manifestare congestione nasale, gocciolamento retronasale e cefalea, mentre negli stadi avanzati si presentano parestesie e dolori facciali.