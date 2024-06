Rinite allergica: diagnosi e come curarla

Sono considerati fattori statisticamente positivi crescere in zone con ampia porzione di verde, in presenza di animali e in una famiglia con più figli; c'è una correlazione benefica anche verso l' allattamento al seno e all'eubiosi intestinale.

Le cause di rinite allergica sono generalmente legate alla mal tolleranza verso gli allergeni ambientali come pollini, sebo di animali domestici ( pelo di gatto, pelo di cane), polvere e muffe . Sia la genetica ereditaria che le esposizioni ambientali contribuiscono allo sviluppo di allergie.

Come si fa a curare la rinite allergica? Come sfiammare il naso?

Non esiste cura per la rinite allergica, ma sono disponibili diversi tipi di farmaci per ridurre i sintomi allergici, inclusi gli steroidi per via nasale, gli antistaminici - come la difenidramina - il cromoglicato sodico e gli antagonisti dei recettori dei leucotrieni - come il montelukast. Spesso, i farmaci non azzerano completamente i sintomi e possono avere effetti collaterali.

Si rivela spesso efficacie l'esposizione a quantità sempre maggiori di allergeni, nota come immunoterapia allergica (AIT). L'allergene può essere somministrato tramite iniezione sotto pelle o in compressa sublinguale. Il trattamento dura, in genere, dai tre ai cinque anni, dopo i quali i benefici tendono a prolungarsi.

