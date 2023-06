Ringworm: come si presenta il rash e come capire se si ha la tigna

L'eruzione cutanea può avere un aspetto diverso a seconda di dove si trova sul corpo, così come altri sintomi associati all'infezione possono variare in base all'area colpita e al fungo causale: le tigne si presentano, infatti, con quadri clinici variabili, ma comunemente comportano diversi gradi d' infiammazione cutanea.

Con ringworm s'intende l' eruzione cutanea tipicamente associata alla tigna (o tinea), infezione della pelle causata da funghi dermatofiti, principalmente Epidermophyton, Microsporum o Trichophyton spp. Questa condizione colpisce, in particolare, aree cheratinizzate del corpo ( strato corneo , peli o unghie ). I dermatofiti, infatti, si stabiliscono in aree ricche di materiale cheratinico morto, di cui si nutrono.

Il kerion è un'altra lesione indicativa della presenza della tigna: si tratta, nello specifico, di un tipo di ascesso cutaneo che può svilupparsi a seguito di una reazione immunitaria all' infezione fungina . Un kerion è un nodulo grande, infiammato e pieno di pus che si sviluppa più comunemente sul cuoio capelluto ma può comparire in altre parti del corpo. I kerion si verificano più comunemente con tinea capitis o tinea barbae, causando follicolite e ampie chiazze di perdita di capelli . Le chiazze calve possono essere temporanee o permanenti, a seconda di quanto danno è stato fatto alla pelle. Alcune persone manifestano anche febbre e una sensazione generale di malessere.

Diagnosi e trattamento

Ringworm: come viene diagnosticato

Il modo più comune per diagnosticare la tigna è una semplice ispezione visiva dell'eruzione cutanea. Se necessario, è possibile eseguire l'esame delle scarificazioni cutanee (dimostrano la presenza delle ife) per confermare la presenza dei funghi (dermatofiti).

L'esame colturale, in genere, non è necessario, tranne che per le gravi infezioni ungueali (l'agente causale potrebbe non essere un dermatofita) e del cuoio capelluto (per escludere altre patologie che causano alopecia).

Trattamento della tigna

Con un trattamento appropriato, la tigna può risolversi in poche settimane. La terapia si avvale di farmaci chiamati antimicotici, usati sia per applicazione locale (creme, polveri, lozioni) che per via sistemica; quest'ultima risulta più indicata nelle forme estese, nelle infezioni croniche o di vecchia data.

