Rimuginio patologico: cause, e sintomi

Introduzione

Quando un pensiero negativo si presenta con costanza, lucidità analitica in maniera perseverante, si parla di rimuginio patologico. Il perché volontariamente si rinnovino immagini spiacevoli, che suscitano disagio e rancore, ha differenti risposte e scopi. In generale, ch ne soffre e lo mette in atto, pensa esistano specifiche metacredenze che renderebbero utile adottare tale pensiero negativo per risolvere certi problemi o affrontare determinate situazioni della vita. Il termine volontario, come dimostrato da diverse ricerche, risulterebbe tuttavia improprio, in quanto sarebbe fuori dal proprio controllo, e si manifesterebbe in maniera automatica e perseverante.

I processi di autoregolazione, infatti, sarebbero ostadcolati proprio da esso, lontani dai passaggi mentali di elaborazione e adattamento. L'attenzione è tutta focalizzata su tematiche o problematiche ormai passate ma rievocate e ancora presenti proprio in funzione del rimuginio che incrementa stati d'ansia, sensazioni dolore e favorisce l'insorgenza di disturbi psicologici della personalità.