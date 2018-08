Rimozione delle adenoidi: in cosa consiste?

La rimozione delle adenoidi (o adenoidectomia) è un intervento praticato per il trattamento delle patologie che:

Coinvolgono queste formazioni linfatiche, determinandone un ingrossamento eccessivo a causa di: Infezion i : sebbene possano risolversi, dopo una malattia infettiva, le adenoidi possono mantenere delle dimensioni eccessive; Reazioni allergiche : gli allergeni possono irritare le adenoidi e provocarne il rigonfiamento; Ipertrofia congenita : alla nascita, le adenoidi potrebbero essere già ingrossate.

a causa di: Limitano la normale respirazione , ostruendo le vie aeree superiori;

, ostruendo le vie aeree superiori; Non rispondono alle terapie farmacologiche ;

; Determinano complicazioni , come: Sindrome dell'apnea ostruttiva notturna ( OSAS ), disturbo caratterizzato da russamento, respirazione orale ed interruzioni nella normale ventilazione durante il sonno; Otite media secretiva ; Diminuzione dell'udito (ipoacusia) .

, come:

L'adenoidectomia è presa in considerazione soprattutto in età pediatrica. In qualche caso, però, anche gli adulti hanno bisogno di rimuovere chirurgicamente le adenoidi.

Adenoidi: cosa sono e perché s'infiammano

Note anche come tonsille faringee, le adenoidi sono delle piccole masse di tessuto linfatico, a forma di grappolo, situate sulla parete posteriore della rinofaringe (parte della gola in comunicazione con le cavità nasali).

sono delle piccole masse di tessuto linfatico, a forma di grappolo, situate sulla parete posteriore della rinofaringe (parte della gola in comunicazione con le cavità nasali). Insieme alle tonsille palatine, queste formazioni concorrono a svolgere una funzione di protezione immunitaria , importante soprattutto durante l'infanzia. Le adenoidi costituiscono, infatti, una prima barriera di difesa contro le infezioni delle alte vie respiratorie e favoriscono l'immunizzazione nei confronti dei microrganismi provenienti dall'esterno, che penetrano attraverso il naso e la bocca. In qualche caso, però, il compito delle adenoidi può venire meno: dopo ripetute aggressioni batteriche o virali, queste strutture possono risultare cronicamente infiammate o ipertrofiche.

, importante soprattutto durante l'infanzia. Le adenoidi costituiscono, infatti, una contro le e favoriscono l'immunizzazione nei confronti dei microrganismi provenienti dall'esterno, che penetrano attraverso il naso e la bocca. In qualche caso, però, il compito delle adenoidi può venire meno: dopo ripetute aggressioni batteriche o virali, queste strutture possono risultare cronicamente infiammate o ipertrofiche. L'eccessivo aumento di volume delle adenoidi (ipertrofia adenoidea) e la loro infiammazione (adenoidite) sono condizioni patologiche frequenti nei bambini. Qualora queste malattie siano causa di ostruzione delle vie aeree o infezioni recidivanti e resistenti ai farmaci, si pone l'indicazione alla loro asportazione (adenoidectomia).

Adenoidectomia: riduce le difese immunitarie?

La rimozione delle adenoidi non riduce le difese immunitarie.

La funzione svolta dalle adenoidi è, infatti, transitoria: queste formazioni linfatiche sono presenti dalla nascita e si sviluppano in modo progressivo, raggiungendo la loro massima dimensione all'età di 3-5 anni. Normalmente, nei bambini, si forma un tumulo morbido nella parte superiore e posteriore della rinofaringe, appena sopra e dietro l'ugola. All'età di circa 7 anni, le adenoidi vanno incontro ad un processo involutivo, riducendo le loro dimensioni a causa di una fisiologica atrofia, che le rende appena visibili durante l'adolescenza. In età adulta, il tessuto adenoideo diventa praticamente inattivo.

Le adenoidi non sono, dunque, fondamentali per le funzioni del sistema immunitario, poiché l'organismo possiede mezzi più efficaci per contrastare batteri e virus. Per questo motivo, se le adenoidi crescono eccessivamente e provocano notevoli difficoltà respiratorie, è indicato rimuoverle chirurgicamente.