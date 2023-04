Rimming (Anilingus): cos’è? Come si pratica e cosa sapere prima

Il rimming può essere apprezzato da tutti i generi e orientamenti sessuali: la regione anale e perianale rappresenta una zona erogena ad alto potenziale per la presenza di strutture anatomiche – nervo pudendo in primis – particolarmente reattive alle stimolazioni sensoriali.

Il rimming, noto anche come analingus, è una forma di sesso orale che prevede la stimolazione dell' ano . In pratica, bocca, le labbra e la lingua vengono utilizzate per stimolare l'ano di un/una partner sessuale.

Il nervo pudendo consente la stimolazione sessuale degli organi riproduttivi come il pene e la vagina. Poiché le derivazioni del nervo pudendo servono anche l'ano e il perineo, leccare, baciare o toccare queste strutture non riproduttive può portare all'eccitazione sessuale. Questo è il motivo per cui così tante persone trovano il rimming così piacevole.

Rischi del Rimming

Rimming: è sicuro praticarlo?

Per quanto piacevole possa essere il rimming, ci sono alcuni rischi associati alla pratica. Ciò include non solo il rischio di contrarre e/o trasmettere alcune malattie sessualmente trasmissibili (MST), ma anche infezioni batteriche, virali e parassitarie che si possono ottenere ingerendo anche tracce di feci di un/una partner.

In particolare, il rimming può causare la trasmissione di infezioni trasmesse sessualmente e malattie diffuse per via fecale-orale, tra cui:

Come con altri tipi di sesso orale, invece, non vi è alcun rischio di gravidanza associato al rimming.

Infezioni trasmesse sessualmente

Alcune delle infezioni a trasmissione sessuale che possono essere trasmesse tramite rimming includono:

Clamidia

Herpes genitale

Gonorrea

Papilloma virus umano (HPV)

Sifilide

Le malattie sessualmente trasmissibili come la sifilide e l'herpes possono passare attraverso il contatto con piaghe aperte e ulcere. L'herpes e l'HPV possono essere trasmessi anche attraverso il contatto pelle a pelle.

Le malattie sessualmente trasmissibili non causano sempre sintomi evidenti, per cui anche soggetti asintomatici, apparentemente in perfetta salute, possono comunque trasmettere l'infezione con il sesso orale, come l'anilingus o rimming.

Alcune infezioni diffondono più facilmente con i rapporti orali rispetto ad altre pratiche sessuali. In alcuni casi, può bastare anche il semplice contatto delle pelle e delle mucose genitali, come accade, ad esempio, per l'herpes genitale o per i condilomi acuminati.

Esistono diversi modi per limitare i rischi per la salute correlati all'anilingus o rimming:

Limitare il numero di partner sessuali e adottare sempre comportamenti sessuali responsabili;

Usare una diga dentale (dental dam), sottili quadrati di lattice che fungono da barriera tra la bocca e l'ano, o, in alternativa, ricorrere all'uso di un profilattico ritagliato e posto sulla zona da stimolare, ogni volta che si pratica il rimming o lo si riceve;

Evitare il rimming se ci sono piaghe, verruche, lesioni e sanguinamento di qualsiasi tipo dall'ano;

Non praticare l'anilingus a qualcuno se si ha l'herpes labiale;

Chiedere in anticipo al/alla partner se si è sottoposto al test per le malattie sessualmente trasmissibili.

Infezioni batteriche, virali e parassitarie

Attraverso l'anilingus, è possibile contrarre alcune malattie a trasmissione sessuale (MTS) e favorirne la diffusione, ma non solo. Questa pratica comporta anche il rischio di infezioni da batteri, parassiti e virus che passano attraverso l'ano durante la defecazione (nota anche come via di trasmissione fecale-orale).

Tra le infezioni che puoi contrarre per via fecale-orale ci sono:

Molte delle stesse precauzioni utilizzate per prevenire le IST possono essere applicate anche a queste infezioni oro-fecali. Inoltre, è indicato:

Mantenere una buona igiene personale, facendo il bagno o la doccia prima del rapporto sessuale;

Usare un intimo con antibatterico per detergere la zona anale;

Prendere in considerazione la pulizia anale (risciacquo del retto con acqua) prima del rapporto sessuale;

Evitare il rimming in caso di diarrea o qualsiasi segno di infezione gastrointestinale (propria o del/della partner).

Ricapitolando Il rimming è una pratica sessuale in cui la bocca, le labbra e la lingua vengono utilizzate per stimolare sessualmente l'ano del/della partner. Si tratta di una pratica comune sia per i maschi, che per le femmine e per le persone di diversi orientamenti sessuali.

Il rimming può essere piacevole, ma comporta alcuni rischi. Le malattie sessualmente trasmissibili come l'herpes, la sifilide e l'HPV possono essere facilmente trasmesse attraverso l'anilingus. Inoltre, è possibile contrarre infezioni batteriche, virali e parassitarie (come epatite A e vermi intestinali) attraverso la via fecale-orale.

Una riduzione del numero di partner sessuali, l'uso costante di dental dam e altre pratiche sessuali più sicure possono aiutare a ridurre il rischio di infezione quando si esegue o si riceve un "rim job".

Per approfondire: