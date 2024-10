Come si fa a calmare il colon irritabile?

In questo articolo parleremo di colon irritabile e, più precisamente, di come trattarne i sintomi grazie ad una dieta specifica ed altri rimedi. Per dire il vero, quello del colon irritabile è un disagio su cui i margini di miglioramento possono variare, in modo considerevole, da soggetto a soggetto. Questo significa che l'esempio dieta sotto riportato non va assolutamente considerato come una terapia valida per tutti; all'opposto, richiede sempre – e più di qualunque altro schema nutrizionale – un intervento di personalizzazione sull'utente. Iniziamo con alcuni cenni sul colon e sulla sua condizione di irritabilità, passando alle linee guida fondamentali sulla dieta che lo riguarda e terminando con il menzionare tutti gli altri potenziali rimedi utili. Shutterstock

Colon Il colon o intestino crasso o grosso intestino è l'ultima porzione del tubo digerente, prima dell'ano. Rispetto al tenue – porzione di intestino più lunga ma stretta che lo precede – nel colon non avviene alcuna reazione digestiva; piuttosto, si verificano i caratteristici processi fermentativi della microflora fisiologica (o microbiota o flora batterica intestinale), il riassorbimento dell'acqua dalle feci e l'espulsione delle stesse per mezzo delle contrazioni peristaltiche (segmentazione + avanzamento). Quanto il colon "soffre", tende a non svolgere correttamente una o più delle sue funzioni. Il segno clinico più caratteristico è certamente l'alterazione dell'alvo, con feci troppo liquide (tendenza alla diarrea) o troppo solide (tendenza alla stipsi), alle quali si possono accompagnare anche sintomi quali gonfiore addominale, meteorismo, crampi o dolore continuo ecc. (in caso di stipsi propriamente detta, è frequenta la comparsa di emorroidi e/o ragadi anali). Vista la sua estrema suscettibilità ai flussi ormonali (ad es. i sessuali femminili) e al rilascio di certi neurotrasmettitori (ad esempio l'adrenalina) – anche in ambito puramente fisiologico – e la numerosità delle cause potenzialmente responsabili, una ricerca eziologica accurata prevede quasi sempre la diagnosi differenziale.

Cenni sulla dieta FODMAP: è una soluzione definitiva? La domanda è provocatoria; vediamo perché. I FOMAP (oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli) sono carboidrati a catena corta che, per alcune persone, risultano più "difficili" da digerire ed assorbire nell'intestino. Come risultato, essi finiscono nel colon nutrendo la flora batterica intestinale, che darà origine a intensi fenomeni fermentativi. Non solo non tutti mostrano sensibilità ai FODMAP, ma ognuno può essere più o meno suscettibile ad una molecola piuttosto che all'altra. Detto ciò, la corretta applicazione iniziale della dieta specifica richiede la possibile esclusione totale – impossibile, ovviamente – di questi nutrienti. Solo a sintomatologia attenuata, sarà possibile introdurli uno per volta al fine di comprendere quali siano tollerati e quali no. Questo sistema, consigliato soprattutto nelle persone che non rispondono ad altri trattamenti, è soprattutto responsabile di una riduzione dei sintomi più intensi ed acuti. È comunque interessante notare che l'eliminazione di certi FODMAP apporta benefici dose-dipendenti. È importante fare una precisazione su questi nutrienti – esatto, nutrienti, e non "anti-nutrienti": Non solo essi non causano infiammazioni intestinali, ma addirittura aiutano a prevenirle, alterando positivamente la flora intestinale, che contribuisce al mantenimento della buona salute del colon. I FODMAP non sono quindi una causa, ma una ragione di ipersensibilità individuale. Possono assolvere selettivamente, soggettivamente e periodicamente un ruolo anti-nutrizionale nei confronti dell'acqua e di certi minerali, se l'IBS è caratterizzato da stipsi, o se è presente a monte una scarsa tolleranza che inizia dal piccolo intestino. In pratica, sulla SSI con prevalenza di diarrea, i FODMAP hanno un impatto molto simile ai probiotici – anch'essi potenzialmente innocui o benefici nel soggetto sano o normale, con rarissime eccezioni dovute alla permeazione degli stessi attraverso la mucosa. Quindi, la dieta FODMAP va considerata come un ottimo mezzo per "smorzare" le manifestazioni acute e intense ma, nel lungo termine, potrebbe compromettere la densità e la composizione del microbiota. Una dieta a basso contenuto di FODMAP è altamente restrittiva in vari gruppi di nutrienti, dovrebbe essere usata solo per brevi periodi e dietro consiglio di uno specialista. Per approfondire: Dieta FODMAP per il Colon Irritabile: Come Funziona ed Efficacia

Integratori per la sindrome del colon irritabile Integratori di fibre per il colon irritabile Alcune prove suggeriscono che l'integrazione di fibre solubili (ad es. psyllium o ispagula husk) possa essere efficace. Le fibre solubili agiscono come un assorbente e gelificante che, per molte persone con IBS-D, consente feci più consistenti. Al tempo stesso, per le persone con IBS-C, le fibre solubili consentono una maggior idratazione fecale, riduzione della consistenza, facilità di transito ed espulsione – azione migliorata da una buona percentuale di grassi. Tuttavia, a livello statistico, non sembra esercitare alcun effetto sul sintomo del dolore in evacuazione. Attenzione! I dati delle ricerche, a quest'ultimo proposito, sono vari e contrastanti; ciò potrebbe dipendere molto dal prodotto usato e dalla posologia. Tuttavia, la fibra insolubile – contenuta abbondantemente, ad esempio, nella crusca – non è altrettanto efficace. In alcune persone, l'integrazione di fibre insolubili può addirittura aggravare i sintomi. 20 g / die di psillio (ispagula) sembrano essere la soluzione più raccomandabile. Integratori di probiotici per il colon irritabile È stato scoperto che gli individui con IBS hanno una ridotta diversità e numero di microbiota batterioide. La ricerca preliminare sull'efficacia del trapianto di microflora fecale nel trattamento dell'IBS è stata molto favorevole con un tasso di "cura" compreso tra il 36% e il 60% con una remissione dei sintomi principali che persiste a 9 - 19 mesi di follow-up. Anche il trattamento con ceppi batterici probiotici si è dimostrato efficace, sebbene non tutti i ceppi di microrganismi conferiscano lo stesso beneficio e, in una minoranza di casi, siano stati documentati effetti collaterali negativi. I probiotici migliorano la barriera battericida intestinale, riducono la permeabilità e la traslocazione, modulano il sistema immunitario e possono avere effetti benefici sull'asse intestino-cervello. Particolare attenzione si raccomanda alla scelta della modalità di integrazione. Ricordiamo che molti alimenti probiotici contengono lattosio, possibilmente negativo per alcuni soggetti con SSI. Per ottenere dei risultati positivi, si consiglia quindi di assumere da 10 a 100 miliardi / die di Bifidobacteria infantis (ed eventualmente Lactobacillus plantarum e/o il lievito Saccharomyces boulardii o altre specie e ceppi) da prodotti senza lattosio e che assicurano la vita degli stessi fino al colon. Sono necessarie ulteriori ricerche sui singoli ceppi di batteri benefici per raccomandazioni più raffinate. Integratori di vitamina D In individui con IBS e bassi livelli di vitamina D è raccomandata l'integrazione. Alcune prove suggeriscono che l'integrazione di vitamina D può migliorare i sintomi dell'IBS, ma sono necessarie ulteriori ricerche prima che possa essere raccomandata come trattamento specifico per l'IBS. Integratori di isoflavoni È stato scoperto che gli isoflavoni riducono la produzione di metano e idrogeno solforato da parte della flora intestinale, poiché l'idrogeno che verrebbe normalmente convertito in questi gas è invece utilizzato per produrre equolo. Rimedi erboristici Alcuni rimedi erboristici sembrano avere una certa utilità nel trattamento della sindrome del colon irritabile. L'olio di menta piperita, ad esempio, sembra efficacie; non è tuttavia esente da effetti collaterali come il reflusso gastroesofageo, nausea e bruciore perianale. La sua sicurezza in gravidanza non è garantita. Discorso analogo per l'iberogast. Poiché la propulsione gastrointestinale, la secrezione e l'infiammazione nell'intestino sono modulate dall'ECS (sistema endocannabinoide), i cannabinoidi potrebbero essere candidati al trattamento per l'IBS.

