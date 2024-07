Naturalmente, in tutto ciò è anche di fondamentale importanza tenere in considerazione qual è la causa della stitichezza, in modo da non limitarsi ad un trattamento sintomatico ma ad un approccio terapeutico che sia in grado di risolvere la causa scatenante.

Nota importante : in presenza d stitichezza è necessario impostare un percorso terapeutico composto da vari step che parte da semplici interventi comportamentali e dietetici e arriva, in caso di fallimento dei precedenti, a vere e proprie misure farmacologiche che vanno prescritte dal medico.

I rimedi naturali alla stitichezza sono le prime soluzioni a essere proposte in presenza di questo diffuso disturbo della defecazione. A porli in questa posizione sono, principalmente, la loro facilità d'attuazione e il relativo basso rischio di effetti collaterali da loro dipendenti.

La stitichezza o stipsi è un disturbo della defecazione che consiste, generalmente, nella difficoltà di evacuazione delle feci . La stitichezza può dipendere da un ampio numero di cause, aventi differente origine e natura (ad esempio, cause patologiche ostruttive, cause neurologiche, cause psicologiche, cause congenite, cause esterne ed ambientali, ecc.).

Più nel dettaglio, in quest'ottica i rimedi naturali contro la stitichezza possono consistere in:

Quando si parla di rimedi naturali per la stitichezza si vogliono indicare tutti quegli approcci non farmacologici che possono tornare utili per favorire il ritorno della regolarità intestinale.

Importanza dell'alimentazione per la stitichezza

Bere acqua nelle quantità adeguate: il consumo di acqua è fondamentale per il buon funzionamento dell'intero organismo, apparato gastrointestinale compreso. A livello intestinale, la giusta idratazione favorisce il meccanismo di peristalsi e la conseguente evacuazione delle feci. L'importanza dell'acqua nel trattamento della stitichezza non deve stupire, se si pensa che le feci di consistenza considerata normale sono formate da acqua per il 75% (quindi ben più della metà).

Come e quando : per combattere la stitichezza, la dose minima di acqua giornaliera è pari a 2 litri; la pratica sportiva, i lavori pesanti e le attività ricreative che richiedono un certo sforzo fisico comportano, chiaramente, un aumento del volume di acqua da assumere giornalmente. Il consiglio degli esperti, a chiunque soffra di stitichezza e non solo, è portare sempre con sé una bottiglietta d'acqua (in ufficio, in palestra ecc.), in modo da provvedere alla corretta idratazione dell'organismo. Le persone con uno stimolo della sete ridotto dovrebbero sorseggiare, durante la giornata, un bicchiere d'acqua all'ora, anche se non ne sentono affatto la necessità.

Assumere un quantitativo consono di fibre alimentari: le fibre alimentari si ritrovano, principalmente, in: frutta, verdura fresca, legumi, cereali integrali, crusca, frutta secca, semi di lino e tuberi. Agiscono contro la stitichezza, in quanto provvedono a rendere le feci morbide, compatte e più voluminose. Tuttavia, è bene precisare che sono di beneficio solo se accompagnate da un adeguato consumo di liquidi, acqua in particolare. Unite all'acqua, infatti, le fibre alimentari hanno un'azione gelificante nei confronti della massa fecale e ciò facilita i movimenti di peristalsi e l'evacuazione.

Come e quando : secondo i nutrizionisti, la dose di fibre alimentari ideale a combattere la stitichezza è compresa tra i 18 e i 32 grammi.

Tabella. Alimenti più ricchi in fibre alimentari. In natura, esistono due tipologie di fibre alimentari: le fibre alimentari solubili e le fibre alimentari insolubili. Tra le due tipologie, quella più indicata a combattere la stitichezza è la seconda; tuttavia, anche la prima offre un contributo non trascurabile nel rimediare alle difficoltà di evacuazione delle feci.

