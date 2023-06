Rickettsiosi da Zecca: Febbre Bottonosa, Febbre Maculosa e altre

Le malattie da rickettsie variano ampiamente in gravità da malattie lievi autolimitanti a infezioni fulminanti potenzialmente letali.

Le rickettsie comprendono un gruppo di microrganismi piuttosto diversificato, che filogeneticamente occupano una posizione tra batteri e virus . Nello specifico, si tratta di coccobacilli intracellulari obbligati, che si moltiplicano all'interno delle cellule eucariotiche, dotate di pareti cellulari tipiche dei Gram-negativi , mentre sono privi di flagelli . Le rickettsie non si colorano bene con la colorazione di Gram, ma assumono un caratteristico colore rosso quando vengono colorate con la colorazione di Giemsa.

In Europa, la rickettiosi più diffusa è la Febbre bottonosa del Mediterraneo , causata da R. conorii e trasmessa all'uomo soprattutto da zecche della famiglia delle Ixodidae (zecche dure o brune) in particolare Rhipicephalus sanguineus. Queste zecche prediligono, quali ospiti, i cani ma possono infestare anche altri animali domestici e selvatici (conigli, lepri, ovini, caprini e bovini).

Per convenzione, le malattie da rickettsie possono essere suddivise nei seguenti 3 biogruppi :

Le rickettsiosi sono infezioni ampiamente distribuite in tutto il Mondo: le specie batteriche, così come i quadri clinici di cui si rendono responsabili variano a seconda delle località geografiche.

La prognosi della rickettsiosi è tendenzialmente benigna: nella maggior parte dei casi, regredisce spontaneamente in circa due settimane.

Verso il terzo o quarto giorno si osserva la comparsa di un esantema maculo-papuloso che inizia prima agli arti inferiori e poi tende a diffondersi in tutto il corpo, compresi palmi delle mani e piante dei piedi .

Nella forma tipica, l'esordio si ha con febbre elevata e sintomi simil-influenzali come:

La rickettsiosi da zecca esordisce dopo un periodo di incubazione di circa 5-7 giorni, anche se in alcuni casi questo periodo può superare le 2 settimane.

Febbre bottonosa del Mediterraneo

La febbre bottonosa del Mediterraneo è una malattia causata dalla Rickettsia conorii e da altre rickettsie, batteri trasmessi da diverse specie di "zecche dure". Il vettore principale è la Rhipicephalus sanguineus, che abitualmente parassita cani, conigli, lepri ed altri animali domestici e selvatici (ovini, caprini e bovini). In Italia, i casi sono segnalati soprattutto nell'area del Mediterraneo, soprattutto nelle regioni centro meridionali e insulari.

La malattia si manifesta dopo 5-7 giorni dal morso di una zecca infetta, L'esordio è spesso brusco e improvviso, con febbre (da moderata a elevata) associata a sintomi simil-influenzali (brividi, cefalea, malessere generale e stanchezza).

Dopo 4-5 giorni, compare nel punto di inoculo una tipica lesione cutanea (il "bottone"), ossia una piccola ulcera con una zona centrale nera e un alone rosso (escara nera o "tache noire").

Il decorso della malattia è solitamente benigno: la febbre bottonosa del Mediterraneo guarisce in pochi giorni se si ricorre ad un tempestivo e corretto trattamento antibiotico. Solo in rari casi possono insorgere complicazioni a carico del sistema cardiovascolare, renale e nervoso centrale.

La Febbre bottonosa del Mediterraneo può essere diagnosticata in base al sospetto clinico, mediante test sierologico per la ricerca di anticorpi specifici (IgM ed IgG) anti-Rickettsia conorii. In alcuni casi selezionati si può ricorrere alla ricerca dell'agente infettivo da campioni biologici quali sangue o cute.

Il trattamento della Febbre bottonosa del Mediterraneo si basa sulla somministrazione di antibiotici mirati.