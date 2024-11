Ricetta bianca: cosa cambia nel 2025? Ci sarà ancora?

In sostanza, ai pazienti non verrà più consegnato il foglio di carta compilato dal proprio medico ma fornito solo un codice, che dovrà poi essere consegnato al farmacista per l'erogazione dei farmaci richiesti.

Novità in ambito sanitario: dal 2025 sparirà la ricetta bianca cartacea erogata dai medici, che verrà prescritta solo in forma dematerializzata.

Quali sono i farmaci interessati?

Non tutti i farmaci saranno interessati dalla novità. La ricetta bianca telematica, infatti, esattamente come la sua versione cartacea tradizionale, sarà utilizzata solo per i farmaci di fascia C, come ad esempio antibiotici, cortisonici, il paracetamolo e il diclofenac. Anche la pillola e il cerotto anticoncezionale, così come le benzodiazepine potranno essere prescritti con la ricetta bianca virtuale.

Con questo cambiamento, la ricetta bianca segue il destino di quella rossa, necessaria per la prescrizione di farmaci di fascia A, ovvero quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che già da tempo è dematerializzata.