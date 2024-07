Modalità di trasmissione Come si prendono i virus del raffreddore? La modalità di trasmissione è condivisa da tutti i virus del raffreddore: il contagio avviene per aerosol o contatto diretto con superfici contaminate, ad esempio aprendo la maniglia di una porta precedentemente toccata da un soggetto ammalato, quindi portando la mano alla bocca, al naso o agli occhi, senza averla prima lavata. La trasmissione dei virus del raffreddore tramite aerosol o goccioline di flügge (droplets), avviene tramite le micro gocce di saliva (vapor acqueo) emesse attraverso colpi di tosse e starnuti, che rimangono sospese in aria veicolando gli agenti infettivi. Per approfondire: Droplets: cosa sono e malattie trasmesse Raffreddore: quando aumenta il rischio di contagio? Il raffreddore è più comune dall'autunno fino all'inizio della primavera. Si osservano in genere tre ondate infettive all'anno: Una in autunno, subito dopo la riapertura delle scuole;

Una a metà inverno;

Una terza in primavera. A contribuire è la maggiore permanenza in luoghi chiusi e promiscui (scuole), che favorisce la trasmissione dei virus del raffreddore: sia per contatto diretto con superfici contaminate

sia per trasporto degli agenti virali sotto forma di aerosol. Per questo, la diffusione dei virus del raffreddore è maggiore nelle comunità sia militari che civili (istituti di ricovero per anziani, asili nido, classi scolastiche ecc.). Inoltre, va considerato l'effetto paralizzante del freddo sulle ciglia che rivestono l'epitelio respiratorio fissando e trattenendo corpi estranei, filtrando l'aria e facilitando l'espulsione del muco e dei microrganismi in esso inglobati. I virus del raffreddore, a loro volta, portano all'inibizione delle ciglia e delle cellule cigliate, facilitando le sovrainfezioni batteriche.

Rhinovirus Infezione da Rhinovirus: caratteristiche e disturbi associati Diffusissimi in natura, i rhinovirus sono responsabili di buona parte dei casi di raffreddore comune e di faringite acuta aspecifica. Questi virus a RNA si caratterizzano per le piccole dimensioni (diametro di 30 nm) e la simmetria cubica; crescono alla temperatura di 33-34°C, la stessa della mucosa nasale umana. Ad oggi, si conoscono più di 150 tipi di rhinovirus con proprietà antigeniche diverse (ragione per cui il raffreddore può recidivare con molta facilità). Pur lasciando un'immunità permanente tipo-specifica, l'infezione con un tipo di rhinovirus non offre protezione verso gli altri tipi; infatti, la protezione crociata tra i vari sierotipi è molto bassa o nulla. Il periodo d'incubazione dell'infezione da rhinovirus è tipicamente di 12-48 ore. Il raffreddore da rhinovirussi verifica più frequentemente in autunno e nella tarda primavera.

Coronavirus Coronavirus: caratteristiche e disturbi associati I coronavirus sono RNA virus capsulati a simmetria elicoidale, di dimensioni medie comprese tra gli 80 ed i 160 nm. I coronavirus sono responsabili di infezioni respiratorie a tutte le età, soprattutto durante l'inverno e l'inizio della primavera. Hanno la peculiarità di far perdere l'attività ciliare dell'epitelio infettato, immobilizzando l'attività protettiva delle ciglia. Il raffreddore sembra riferibile ai coronavirus in una percentuale variabile dal 5 al 17% dei casi. Al gruppo dei coronavirus appartengono anche i virus di SARS e COVID che possono provocare gravi infezioni sia del tratto respiratorio superiore, che di quello inferiore. Il periodo d'incubazione è tipicamente di 1-7 giorni. A differenza dei rhinovirus, sono più comuni i casi di reinfezioni con lo stesso tipo di virus. Il raffreddore da coronavirus si verifica più frequentemente nei mesi invernali.

Adenovirus Adenovirus: caratteristiche e disturbi associati Tra le possibili patologie causate da adenovirus vi sono congiuntiviti, gastroenteriti, cistiti e polmoniti. Ancora una volta i soggetti più a rischio sono i bambini, mentre la malattia è più rara negli adulti. Gli adenovirus contengono DNA bicatenario, presentano una struttura icosaedrica ed hanno un diametro di 70-80 nm. Se ne distinguono cinque tipi sierologici umani. Per approfondire: Adenovirus: Cos’è? Sintomi e Infezioni

Enterovirus Enterovirus: caratteristiche e disturbi associati Virus ad RNA che - come il nome stesso ricorda - attaccano in prevalenza l'intestino tenue; più raramente l'infezione si sviluppa nell'apparato respiratorio, in netta prevalenza lungo le prime vie aeree. Molto spesso, questi virus attaccano individui deboli o dalle difese immunitarie compromesse, come bambini o persone in riabilitazione dopo una malattia od un trauma. A questo genere di virus appartiene anche il poliovirus, agente eziologico della poliomielite.

Metapneumovirus Metapneumovirus: caratteristiche e disturbi associati Il metapneumovirus è un virus a singolo filamento negativo di RNA, avvolti da rivestimento lipidico. I metapneumovirus rappresentano la seconda causa di bronchiolite nei bambini, proprio dopo il virus respiratorio sinciziale. Possono essere colpiti anche gli anziani e i soggetti immunodepressi. Per approfondire: Metapneumovirus: cos’è? Sintomi, contagio e differenze da raffreddore