I reumatismi nel sangue possono interessare molti organi e tessuti, pertanto le manifestazioni cliniche variano in base all'entità dell'infiammazione e dai distretti del corpo coinvolti dalla stessa.

Il sintomo più frequente è la poliartrite a carattere migrante, così definita per la caratteristica di passare da un'articolazione all'altra: in pratica, quando l'infiammazione articolare è in fase di remissione o si è risolta da poco, compare un processo infiammatorio a carico di un'altra articolazione.

Reumatismi nel sangue: quando si manifestano?

Nella maggior parte dei casi, l'esordio dei reumatismi nel sangue è brusco, con febbre e/o artrite acuta, che seguono un'infezione streptococcica primaria alla gola, in forma di faringite o tonsillite.

I sintomi si presentano tipicamente dopo 2-4 settimane. In qualche caso, però, i reumatismi nel sangue o le loro complicanze possono esordire anche a distanza di anni dalla malattia infettiva primaria.

Sintomi d'esordio

Di solito, i reumatismi nel sangue esordiscono con:

Febbre ;

; Dolore articolare (artralgia).

Al contempo, una subdola infiammazione aggredisce le valvole cardiache (soprattutto quella mitrale che separa l'atrio dal ventricolo sinistro) e, gradualmente, può comprometterne il funzionamento. A lungo andare, i reumatismi nel sangue possono causare danni permanenti, favorendo lo sviluppo di una cardiopatia.

L'infiammazione articolare e la febbre si risolvono in circa 2-4 settimane (se non trattate). Quando l'infezione non viene completamente eradicata, le sequele croniche possono ripresentarsi ad intervalli di tempo variabili, anche a distanza di anni.