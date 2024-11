Per via delle sue caratteristiche fisiche, la condizione caratterizzata dalla presenza di renella viene spesso definita anche come "sabbia nei reni".

Le cause che portano alla formazione della renella possono essere diverse. In molti casi e in individui predisposti, l' alimentazione riveste un ruolo importante nello sviluppo di questa condizione in associazione ad una scarsa idratazione .

Come capire se si ha la renella?

In alcuni casi, la renella potrebbe non provocare sintomi e la sia presenza potrebbe essere individuata per caso durante l'esecuzione di indagini radiografiche effettuate per altri motivi.

Ad ogni modo, quando sintomatica, la renella potrebbe causare:

Senso di fastidio;

Sensazione di pesantezza localizzate a livello lombare;

Eventualmente dolore.

Questi sintomi tendono a peggiorare con gli sforzi fisici.

Se il numero e le dimensione degli aggregati cristallini che costituiscono la renella aumentano, potrebbe manifestarsi dolore più intenso e si potrebbe andare incontro a disturbi della minzione, come dolore e/o bruciore durante la minzione stessa.

Nel caso in cui dovesse manifestarsi una colica renale in presenza di renella, invece, il sintomo tipico è rappresentato da un dolore intenso localizzato nella zona lombare in corrispondenza del rene interessato che si manifesta in maniera improvvisa e senza sintomi anticipatori.

Ad ogni modo, in caso di sintomi compatibili con la presenza di sabbia nei reni, si raccomanda di rivolgersi prontamente al medico.

Per approfondire: