Quando si parla di "reinfezione" ci si riferisce ad una situazione in cui un individuo precedentemente infettato con un patogeno - in questo caso, il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 responsabile della malattia COVID-19 - dopo essere guarito, viene nuovamente reinfettato dall'agente virale, sviluppando una nuova infezione ed eventualmente una nuova malattia.

Per avere un'idea di quanto accade nel nostro Paese, riportiamo i dati del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 20 luglio 2022. Secondo quanto indicato, dal 24 agosto 2021 al 13 luglio 2022 sono stati segnalati 813.817 casi di reinfezione, pari al 5,2% del totale dei casi notificati. Riducendo l'intervallo preso in esame alla settimana precedente la pubblicazione del suddetto report, la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è stata del 12%, indicando un leggero aumento rispetto a quanto segnalato nella settimana prima.

Di norma, in seguito alla contrazione dell'infezione e all'eventuale sviluppo della COVID-19, nell'organismo si instaura un certo grado di protezione nei confronti di nuove infezioni. Tuttavia, sulla base dei dati finora raccolti e delle evidenze disponibili, è ormai chiaro che la reinfezione da SARS-CoV-2 è un evento possibile e, anzi, sembra essere un fenomeno in continuo aumento a livello globale.

*Definizione: il rischio relativo (RR) è il rapporto tra il rischio di osservare una reinfezione in un determinato gruppo di individui e il rischio di osservarla in un altro gruppo.

Limiti nell'individuazione delle reinfezioni

Nell'individuazione delle reinfezioni potrebbero esserci dei limiti, in quanto non tutte potrebbero essere notificate ai sistemi di sorveglianza. Le motivazioni di ciò possono essere legate sia alla mancata diagnosi (si pensi ad esempio, agli asintomatici che non si sottopongono ad alcuna indagine per individuare la presenza del coronavirus, ma che potrebbero comunque aver contratto l'infezione) sia alla "autodiagnosi" che potrebbe non essere fatta correttamente (ad esempio, tampone rapido fai da te mal eseguito - come può avvenire in caso di prelievo non idoneo del campione) o che - in caso di esito positivo - potrebbe non essere segnalata.

Oltre a ciò, alcune reinfezioni potrebbero non essere conteggiate in quanto il nuovo esito positivo del tampone - antigenico o molecolare - potrebbe essere ottenuto prima dello trascorrere dei 90 giorni dalla diagnosi iniziale come da definizione del Ministero della Salute.