Regolo Ostetrico (Ruota della Gravidanza): Cos’è? Come Funziona? A Cosa Serve?

Per convenzione, il calcolo delle settimane di gravidanza prende come riferimento il primo giorno dell'ultima mestruazione: considerando che una gestazione "standard" dura 280 giorni, occorre aggiungere sette giorni e sottrarre tre mesi a questa data ( regola di Naegele ).

La durata della gravidanza è convenzionalmente stabilita in 40 settimane (cioè 9 mesi più 7 giorni) . Quest'arco di tempo è comunque approssimativo, tanto che i parti avvenuti in leggero anticipo o posticipo, tra la trentasettesima e la quarantunesima settimana di gestazione rientrano comunque nella normalità .

La durata della gravidanza viene calcolata in settimane complete, a partire dal primo giorno dell'ultimo flusso mestruale: per questo motivo, è importante conoscere con certezza questa data.

Per datare la gravidanza, durante l'anamnesi, il ginecologo applica la regola di Naegele:

Prendendo come riferimento la data corrispondente al 1° giorno d'inizio dell'ultima mestruazione (1) si aggiungono 7 giorni, si sottraggono 3 mesi e si aggiunge un anno. Semplificando questa formula, si aggiungono 9 mesi più 7 giorni (2) al primo giorno dell'ultima mestruazione.

Nel caso, ad esempio, la data d'inizio dell'ultima mestruazione sia il 4 giugno, l'epoca presunta del parto sarà l'11 marzo dell'anno successivo.

In realtà, con il regolo ostetrico questo calcolo è "automatico" e molto semplice:

Il medico posiziona la freccia riportata sul disco interno in corrispondenza del giorno e del mese riferiti dalla donna come data d'inizio dell'ultima mestruazione, quindi legge la durata della gestazione in settimane complete per difetto (es. 40 settimane + 6 giorni = 40 settimane). Il regolo ostetrico indicherà, inoltre, la data probabile del concepimento, il giorno previsto per il parto e le scadenze da non dimenticare, come le varie visite di controllo.

Come già anticipato, il calcolo del regolo ostetrico è indicativo.

Per una migliore approssimazione del risultato, è possibile tenere in considerazione:

Data della presunta ovulazione

Ipotizzando una certa regolarità dei cicli mestruali, il termine della gravidanza può essere calcolato con il regolo ostetrico partendo dal presunto giorno d'ovulazione, tenendo presente che questa avviene sempre 14 giorni prima dell'ultimo flusso (fase luteinica) e, mediamente, 14 giorni dopo l'inizio dell'ultima mestruazione (fase follicolare).

In termini pratici, anziché aggiungere 7 giorni, nel regolo ostetrico, al 1° giorno d'inizio dell'ultima mestruazione se ne calcolano 14 dalla data della presunta ovulazione. Va precisato, però, che stabilire con precisione questo giorno è più complesso per una donna, se si esclude il ricorso agli stick ovulatori o ad altri sistemi per conoscere esattamente quando avviene la fase ovulatoria.

Le variabilità che intervengono nel ciclo ovulatorio, inoltre, sono maggiori: pur presentando una durata media di circa 14 giorni, la fase follicolare può subire delle forti oscillazioni, che vanno da 1 a 3 settimane. Per la maggior parte delle donne, invece, la fase luteinica (periodo che va dall'ovulazione all'inizio delle mestruazioni) è più costante e dura in media 14 giorni.

Data del presunto concepimento (se noto)

L'esatto giorno del concepimento è un buon punto di partenza per calcolare con il regolo ostetrico la presunta data del parto che, indicativamente, avverrà al termine del 266° giorno dopo quello del coito fecondante.

Tuttavia, per la donna o la coppia, ricordare quest'informazione potrebbe non essere un processo così immediato, poiché dovrebbe essere stato consumato un unico ed isolato rapporto sessuale non protetto dopo le ultime mestruazioni.

A prescindere dal fatto che questa data sia fruibile per calcolare la data del presunto parto, è possibile utilizzare il regolo ostetrico per andare a ritroso, cioè stabilire l'età concezionale: con un certo margine di errore, calcolato in eccesso o in difetto, questo strumento permette di stabilire il giorno del concepimento.

A tal proposito, va ricordato che si parla di età concezionale quando la durata della gravidanza viene calcolata a partire dal momento del presunto concepimento. L'età gestazionale è stabilita contando, invece, dal primo giorno dell'ultima mestruazione.

Regolo Ostetrico: quanto è preciso il calcolo?

Nelle donne con ciclo mestruale regolare, il calcolo del regolo ostetrico può essere considerato attendibile nel fornire una datazione approssimativa della settimana di gravidanza e, di conseguenza, una data a partire dalla quale potrebbe nascere il bambino.

Va sempre ricordato, infatti, che si tratta di un'indicazione: la gestazione dura in media 40 settimane, ma si potrebbe partorire in un giorno qualsiasi a partire dalla 38esima settimana fino alla 42esima.