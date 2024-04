Malattia da Reflusso Gastroesofageo: i sintomi dell'MRGE

Cos'è la Malattia da Reflusso Gastroesofageo? Il reflusso gastroesofageo, o reflusso gastrico, è il fenomeno di risalita in esofago del contenuto dello stomaco; contenuto che possiede una tipica natura acida.

Il fenomeno del reflusso gastroesofageo interessa sporadicamente tantissime persone, spesso a loro insaputa e senza un'origine patologica. Quando il reflusso gastroesofageo diventa una malattia? Il reflusso gastroesofageo diventa una malattia nel momento in cui abbandona i panni di fenomeno sporadico e assume i contorni di un disturbo cronico, il cui ripetersi comporta la comparsa di sintomi e segni, talvolta anche molto fastidiosi.

I medici definiscono la cronicizzazione del reflusso gastroesofageo come "malattia da reflusso gastroesofageo" o "malattia da reflusso gastrico". Per definire la malattia da reflusso gastroesofageo esistono anche due sigle, una italiana e una inglese. La sigla italiana è MRGE, che sta per Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo, mentre la sigla inglese è GERD, che sta per Gastro-Esophageal Reflux Disease. Epidemiologia: quanto è diffusa l'MRGE? Secondo le statistiche, nel cosiddetto Mondo Occidentale, il fenomeno del reflusso gastroesofageo è responsabile di sintomi con cadenza settimanale in almeno il 20-30 % della popolazione generale.

Studi relativi all'età della maggior parte dei pazienti con malattia da reflusso gastroesofageo hanno dimostrato che quest'ultima è più diffusa tra gli anziani; da questi stessi studi è emerso anche che il numero di persone con sintomi imputabili al reflusso gastroesofageo aumenta progressivamente a partire dai 40 anni.

Non esistono evidenze che testimonino una maggiore tendenza da parte degli uomini o delle donne a soffrire di malattia da reflusso gastroesofageo; pertanto, è impossibile affermare che il genere maschile sia più colpito del genere femminile, e viceversa.

Secondo alcune indagini su scala globale, il fenomeno del reflusso gastroesofageo produrrebbe sintomi con una cadenza settimanale/giornaliera nel 5-7% della popolazione totale. La malattia da reflusso gastroesofageo in numeri: Negli Stati Uniti, il 20% della popolazione lamenta sintomi imputabili alla malattia da reflusso gastroesofageo almeno una volta a settimana, e il 7% almeno una volta al giorno;

Nel Paesi del cosiddetto Mondo Occidentale, il 50% delle diagnosi di malattia da reflusso gastroesofageo riguarda persone di età compresa fra i 45 e i 64 anni.

Negli Stati Uniti, l'1% circa delle persone con diagnosi di malattia da reflusso gastroesofageo soffre anche di esofago di Barrett, una grave complicanza della suddetta malattia.

Negli Stati Uniti, sono circa 68 milioni le prescrizioni farmacologiche annue, per la cura della malattia da reflusso gastroesofageo.

Nel 2004, negli Stati Uniti, 1.150 dei decessi totali erano direttamente collegati al fenomeno della malattia da reflusso gastroesofageo.

Sintomi e Complicanze La parete interna dello stomaco e quella dell'esofago sono estremamente diverse: a differenza della seconda, infatti, la prima possiede uno strato di cellule specificatamente deputato alla produzione di muco, con azione protettiva nei confronti dei succhi gastrici acidi, i quali hanno un elevato potere lesivo e irritativo.

Questo significa che, mentre lo stomaco sopporta egregiamente l'ambiente acido che esso produce al suo interno, l'esofago non ha questa capacità e risente in modo profondo della risalita dei succhi acidi dal comparto sottostante.

Questa fragilità dell'esofago, nei confronti del contenuto acido proveniente dallo stomaco, è il motivo per cui il reflusso gastroesofageo, specie quando è continuo e ripetitivo, è responsabile di un ben specifico quadro sintomatologico. MRGE: i sintomi Entrando nei dettagli, i tipici sintomi e segni della malattia da reflusso gastroesofageo sono: Bruciore di stomaco. Di norma, i pazienti lamentano tale sensazione appena sotto il petto, ossia in posizione retrosternale; in alcuni individui, tuttavia, è diffusa fino alla gola e/o dietro le scapole.

Nella maggior parte delle persone con MRGE, il bruciore di stomaco tende a intensificarsi dopo i pasti, quando si piegano (per esempio, a raccogliere un oggetto) e quando si sdraiano.

Nella maggior parte delle persone con MRGE, il bruciore di stomaco tende a intensificarsi dopo i pasti, quando si piegano (per esempio, a raccogliere un oggetto) e quando si sdraiano. Frequenti rigurgiti di contenuto gastrico acido fino alla gola e, nei casi più gravi, fino alla bocca. Questi fenomeni sono, spesso, responsabili di un gusto spiacevole e acido sul retro della bocca;

Mal di gola e cambiamenti nel tono della voce (raucedine). Insorgono quando i succhi gastrici dei rigurgiti raggiungono ripetutamente la trachea, la faringe e le corde vocali, causandone l'irritazione e l'infiammazione;

Insorgono quando i succhi gastrici dei rigurgiti raggiungono ripetutamente la trachea, la faringe e le corde vocali, causandone l'irritazione e l'infiammazione; Difficoltà di deglutizione (disfagia);

Dolore durante la deglutizione;

Singhiozzo;

Laringospasmo;

Dolore al petto, per la precisione in sede cardiale (cioè dove risiede il cardias)

Alitosi;

Tosse persistente e/o respiro affannoso. Sono due sintomi che tendono a peggiorare di notte;

Senso di gonfiore allo stomaco. Per diversi aspetti (si pensi soprattutto al bruciore di stomaco in posizione retrosternale, al dolore al petto e al respiro affannoso), la suddetta sintomatologia ricorda molto quella dell'attacco di cuore (o infarto del miocardio).

Complicanze A lungo andare, una grave malattia da reflusso gastroesofageo o una malattia da reflusso gastroesofageo non trattata in modo adeguato può essere all'origine di complicanze, come: Le ulcere esofagee . Le ulcere esofagee sono lesioni o ferite a carico della mucosa dell'esofago. Nella malattia da reflusso gastroesofageo, a provocarle è il contenuto acido dello stomaco, che risale ripetutamente fino all'esofago.

Le ulcere esofagee sono sanguinolente e spesso dolorose; inoltre, rendono difficile la deglutizione.

. Le ulcere esofagee sono lesioni o ferite a carico della mucosa dell'esofago. Nella malattia da reflusso gastroesofageo, a provocarle è il contenuto acido dello stomaco, che risale ripetutamente fino all'esofago. Le ulcere esofagee sono sanguinolente e spesso dolorose; inoltre, rendono difficile la deglutizione. La stenosi esofagea . In medicina, il termine "stenosi" indica un restringimento innaturale di un vaso sanguigno, un organo cavo ecc.

La stenosi esofagea, quindi, è il restringimento innaturale dell'esofago.

Nella malattia da reflusso gastroesofageo, a causarla è l'ingente quantità di tessuto cicatriziale, formatosi laddove c'erano le ulcere esofagee: questo tessuto, infatti, occupa un volume tale per cui, in alcuni suoi tratti, l'esofago subisce un restringimento.

La stenosi esofagea rende difficile e dolorosa la deglutizione.

. In medicina, il termine "stenosi" indica un restringimento innaturale di un vaso sanguigno, un organo cavo ecc. La stenosi esofagea, quindi, è il restringimento innaturale dell'esofago. Nella malattia da reflusso gastroesofageo, a causarla è l'ingente quantità di tessuto cicatriziale, formatosi laddove c'erano le ulcere esofagee: questo tessuto, infatti, occupa un volume tale per cui, in alcuni suoi tratti, l'esofago subisce un restringimento. La stenosi esofagea rende difficile e dolorosa la deglutizione. L'esofago di Barrett. È la condizione medica caratterizzata da un cambiamento del tipico rivestimento interno della porzione inferiore dell'esofago, che assume le caratteristiche di quello presente a livello del duodeno. In altre parole, in chi soffre di esofago di Barrett, il tratto inferiore dell'esofago ha mutato la propria parete interna nella stessa parete presente a livello del primo tratto d'intestino.

Nella malattia da reflusso gastroesofageo, la presenza di esofago di Barrett non aggiunge, in genere, sintomi ulteriori, ma aumenta il rischio di carcinoma dell'esofago, un tumore maligno.

In base alle più attendibili indagini statistiche, un individuo ogni 10 con malattia da reflusso gastroesofageo è vittima di esofago di Barrett e un individuo ogni 10-20 con esofago di Barrett si ammala di carcinoma dell'esofago nel giro di 10-20 anni. Quando rivolgersi al medico? Secondo gli esperti, è buona norma che un individuo contatti, senza esitazioni, il proprio medico curante o si rechi al più vicino ospedale, se avverte bruciore di stomaco in posizione retrosternale, dolore al petto, respiro affannoso ecc. Sarà poi compito del medico o del personale ospedaliero stabilire l'esatta natura di sintomi in atto.

Questa premura è d'obbligo, in quanto il quadro sintomatologico tipico della malattia da reflusso gastroesofageo caratterizza anche altre malattie, alcune delle quali sono vere e proprie emergenze (es: attacco di cuore) e richiedono un intervento terapeutico immediato. Quando un individuo con diagnosi di MRGE deve contattare il medico? Le persone che stanno seguendo una terapia specifica per la malattia da reflusso gastroesofageo dovrebbero contattare il proprio medico curante, nel momento in cui il piano terapeutico previsto per loro risultasse poco efficace.

Una tale accortezza è importante, in quanto - come si ricorderà - il mancato trattamento degli episodi cronici di reflusso gastroesofageo è uno dei motivi che portano alla comparsa di complicanze.