Come si cura il Reflusso Gastroesofageo: dieta e farmaci

Diagnosi Come riconoscere il Reflusso Gastroesofageo? La diagnosi di malattia da reflusso è prevalentemente clinica. In genere il medico diagnostica la MRGE soltanto dopo aver eslcuso altre condizioni patologiche come problemi cardiaci o ernia iatale. Se questi accertamenti sono negativi ed i sintomi persistono si inizia una terapia con farmaci antiacidi. Se la risposta del paziente a tali farmaci è positiva ulteriori esami non sono normalmente necessari. Se invece i sintomi persistono o ricompaiono al termine della terapia è opportuno eseguire ulteriori indagini come l'esofago-gastroduodenoscopia, la pHmetria e la manometria esofagea.