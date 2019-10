Reflusso gastroesofageo: Sintomi e Complicanze

In questi casi il reflusso acido riesce a risalire verso l'alto fino a raggiungere la gola dove viene nebulizzato dall'aria respiriata. Queste minuscole goccioline attraverso l'inspirazione possono arrivare nei polmoni dove provocano problemi specifici come tosse e asma.

Complicanze

In alcuni casi la malattia da reflusso si associa a lesioni della mucosa esofagea (esofagite). Una irritazione cronica delle pareti dell'esofago da parte dei succhi gastrici può infatti causarne dapprima l'infiammazione e poi il logoramento.

In base ai risultati dell'esame endoscopico queste lesioni vengono classificate in cinque livelli di gravità. Al primo stadio troviamo piccole erosioni isolate che, salendo di livello, interessano sempre più severamente l'esofago fino a provocare vere e proprie perforazioni (ulcere).

L'esofago di Barrett è la complicanza più grave poiché causa il cambiamento della mucosa esofagea in senso metaplasico. In pratica alcune cellule dell'esofago vengono sostituite con altre più simili al rivestimento dello stomaco. Tale alterazione può essere reversibile o cronica ed in quest'ultimo caso viene considerata come uno stadio precanceroso.

L'esofago di Barrett deve essere riconosciuto endoscopicamente ed essere confermato da una biopsia. Presente in circa il 10% dei pazienti che soffrono di reflusso gastroesofageo, si accompagna talvolta ad esofagiti severe, ulcere, stenosi e sanguinamento.