RDW è una misura derivata dalle curve di distribuzione dei globuli rossi generate su analizzatori ematologici automatizzati.

A seconda del laboratorio presso il quale viene effettuata l'analisi, le due misurazioni RDW attualmente in uso sono:

RDW-CV : valuta la distribuzione volumetrica dei globuli rossi considerando il coefficiente di variazione;

: valuta la distribuzione volumetrica dei globuli rossi considerando il coefficiente di variazione; RDW-SD: valuta la distribuzione volumetrica rispetto alla deviazione standard.

I valori di riferimento di questi due parametri sono diversi (RDW-CV è espresso in percentuale, mentre RDW-SD in femtolitri), ma del tutto sovrapponibili: l'una o l'altra modalità di calcolo non comporta nessuna differenza per quanto concerne l'ambito clinico.

Normalmente, se considerato il coefficiente di variazione della distribuzione volumetrica dei globuli rossi, RDW-CV è compreso nell'intervallo di riferimento di 11,6-14,6%. Il range di normalità per RDW-SD è compreso, invece, tra 39 e 46 femtolitri (fL).

Nota bene: come altri parametri ematochimici, l'intervallo di riferimento dell'esame può variare leggermente in funzione di età, sesso e strumentazione in uso nel laboratorio analisi. Per questo motivo, è preferibile consultare i range riportati direttamente sul referto che viene consegnato. Occorre ricordare, inoltre, che i risultati delle analisi devono essere valutati nell'insieme dal medico di base che conosce il quadro anamnestico del proprio paziente.